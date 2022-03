Sasha Sokol y Luis de Llano: Esposa de Benny Ibarra explica como cimbró a su familia está noticia

El pasado 8 de marzo, Sasha Sokol conmocionó al mundo entero al revelar que sufrió abuso por parte de Luis de Llano cuando tenía 14 años. Ante esta situación algunos de los integrantes de Timbiriche se hicieron presentes para apoyarla. Uno de ellos Benny Ibarra, quien no dudó en decir que era su “hermana”.

Ahora, después de unos días de dicha noticia, los medios de comunicación se encontraron a Celina del Villar, esposa de Benny y exmodelo, a quien le cuestionaron por la situación que se presentó recientemente en el Twitter de Sasha. La pregunta iba encaminada a cómo se encontraba la familia y cómo han manejado la situación. La esposa de Benny aseguró que sabía que le iban a preguntar sobre el tema.

“Mi familia política, sobre todo mi marido, está en medio de la situación. Evidentemente es difícil hablar de tema, no está fácil, no sabemos si va a escalar a niveles legales, por lo tanto, no puedo decir nada”, eso no fue todo, ya que reveló que estuvieron los cuatro (ella, Benny y sus hijos) para ver qué se podía sacar de todo esto.

La conclusión

Después de la reunión que tuvieron se puede asegurar que la lección que dejó esta declaración va de la mano con estar al pendiente de sus seres queridos. Como padres estar al pendiente de aquellas alertas amarillas o naranjas que se puedan presentar a lo largo de la vida para evitar que se conviertan en rojas.

“Como padres de familia tenemos que estar alertas a los focos amarillos o rojos con nuestros hijos, que a las niñas y niños se les enseñe a decir que no, que se les enseñe que hay que respetar, es una cuestión de seres humanos, que puede haber una comunicación”, dijo Del Villar a los medios de comunicación presentes.

La esposa de Benny aseguró que un papá siempre debe estar presente, pero que eso no quiere decir que le preguntes todo el tiempo dónde está o que le digan a que hora llega. Eso sí, la noticia dejó a todos atónitos. “Nos cimbró a todos; a ustedes, a nosotros, a la sociedad entera. Son cosas que, incluso cuando nos enteramos de personas que no conocemos duelen”, dijo.

