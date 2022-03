"Es mi falta de pecho": Natalia Téllez revela su experiencia con productores tras caso Luis de Llano

Natalia Téllez es una de las mujeres más queridas y respetadas de toda la televisión mexicana debido a que además de derrochar simpatía en los diferentes espacios televisivos en los que participa también ha destacado por sus posturas en pro de las mujeres, sin embargo, en las últimas horas ha causado controversia pues sorprendió con una inusual respuesta sobre el tema del acoso dentro de los medios por lo que se puso en tela de juicio su compromiso con el movimiento feminista.

Toda la polémica se originó debido a que durante una entrevista para “Venga la Alegría Fin de Semana”, la conductora de “Netas Divinas” fue cuestionada sobre lo que pensaba acerca del escándalo de Luis de Llano y Sasha Sokol, en el que se asegura que el productor sostuvo relaciones con la ex integrante de Timbiriche cuando ella era tan solo una adolescente, por lo que la conductora señaló la importancia de que las mujeres rompan el silencio para denunciar este tipo de situaciones.

En otro momento de la entrevista, la mamá primeriza fue cuestionada sobre si era cierto que este tipo de casos de acoso y abuso son frecuentes en los medios, por lo que la conductora señaló que, a ella –afortunadamente- no le ha tocado enfrentar una situación de este tipo, pues según declaró, se ha salvado de los acosadores gracias a sus características físicas.

“No, (ha sido acosada), creo que es por mi falta de pecho”, bromeó la también actriz, quien de inmediato trató de recomponer su respuesta “No, no es cierto, no sé, no me ha pasado, pero es muy importante que se sepa que ocurre demasiado y que hay que denunciarlo”, fueron las palabras de Natalia Téllez que causaron polémica pues en redes señalaron que debió tomarse el asunto con más seriedad ya que siempre ha estado comprometida con este tipo de causas.

Para finalizar la entrevista, Natalia Téllez aprovechó para aclarar que entre ella y Memo del Bosque, nunca hubo problemas de acoso ni de ningún otro tipo como sugirieron algunos medios hace unos días, incluso, aseguró que se lleva muy bien con toda la familia del productor, incluso, recordó cuando estuvo saliendo con su hijastro.

“No, no es cierto, de hecho, yo salí con el hijastro de Memo del Bosque, Sean Andrade, a quien quiero muchísimo, quiero mucho a Vica (Andrade), he sido muy cercana a su familia, a sus niños, entonces no, si esa fuera la situación yo no podría estar así de cerca y lo hubiera dicho”, sentenció la conductora de “Netas Divinas”.

