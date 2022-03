"Estoy hablando de un cortejo": Mariana Seoane enfrenta a Natalia Téllez sobre si la mujer debería pagar la cuenta

Mariana Seoane es una de las actrices más queridas de México, pero también cuenta con una gran cantidad de controversias a lo largo de su carrera. En esta ocasión la histrionisa acudió a ‘Netas Divinas’ donde habló sobre el cortejo de un hombre a una mujer, pero todo terminó en un enfrentamiento con Natalia Téllez.

El momento que se vivió en el programa fue compartido por Paola Rojas, quien también terminó por meterse en el tema y así ponerle fin a la discusión entre la invitada y la comunicadora. El clip comienza con Nat hablando sobre la importancia que las mujeres paguen la cuenta, a lo que Mariana le comentó que ella habla de ese momento en el que la mujer es cortejada por un hombre.

“Que alguien te invite una cena no significa que tú no te la puedes pagar, pero en el caso de muchas mujeres sí y es por eso que las mujeres tienen que aprender a ser independientes y no esperar que les paguen la cena”, dijo Natalia, a lo que contestó Mariana que se trataban de temas completamente diferentes.

La respuesta de Seoane

La actriz explicó que ella estaba hablando de cuando un hombre corteja a una mujer, por lo que decidió poner un ejemplo donde involucró a la pequeña de Nat. “Estamos hablando de dos cosas distintas. Estoy hablando de un cortejo. De un hombre con una mujer. Sí un chico invita a tu niña y que tu niña te diga, no lo dejé pagar porque yo quería pagar mi parte…”

A esto Téllez contestó que se sentiría orgullosa, pero ahí no terminó la cosa, ya que después le puso el ejemplo donde indica que su pequeña le dice que lo dejó pagar porque se sintió alagada porque la quería invitar. Natalia confirmó que también se sentiría orgullosa, pero Mariana hizo la suposición donde le diría: “No mijita, vas y le pagas la mitad de la cuenta…”

Después de esto, Paola Rojas decidió ponerle fin al tema. La periodista explicó que no importa quien paga la cuenta, sino que el tema central es que el hecho de pagar signifique que “el que paga manda”. Después de esto las dos estuvieron de acuerdo con la situación.

