Mariana Seoane ¿Qué ha pasado con la sensual cantante grupera?

La música regional mexicana es interpretada en su mayoría por hombres, solo son algunas mujeres a lo largo de la historia quienes se han adentrado en diversas vertientes del género, una de ellas es Mariana Seoane.

La cantante y actriz es poseedora de un gran talento con el que interpreta temas en cumbia grupera, la sensualidad que la caracteriza ha hecho que rápidamente todo el público volteé a ver sus proyectos.

Algunas de las canciones con las que sus fans la recuerdan son: “Que no me faltes tu”, “Mermelada”, “La malquerida”, “Me equivoqué”, “Una de dos”, “Atrévete a mirarme de frente” y “Ya no cabes en mi vida”, por mencionar algunos.

Y aunque sigue activa en sus redes sociales, muchas personas se preguntan qué ha sido de la guapa cantante.

¿Qué hace Mariana Seoane?

En sus plataformas oficiales da a conocer algunos de los momentos más felices que tiene, cuando está en alguna reunión con su familia y amigos, además también sube videos y fotografías recordando alguno de los proyectos en los que ha participado, algo que agradecen sus fans que siempre están al pendiente de ella.

Recientemente se presentó en la famosa Feria de León, Guanajuato junto a Aarón y su Grupo Ilusión, obteniendo los aplausos del público quienes se deleitaron con su potente voz, sus trabajados pasos de baile, pero sobre todo con su belleza y espectacular figura.

“El embrujo”, “Una cerveza”, “Te vas” y “Ya no sabes de mi vida”, formaron parte del repertorio de aquella noche única en la que los fans de la estrella de 45 años nacida en la Ciudad de México disfrutaron de su presencia.

Además a finales del 2021 participo en un reality de Telemundo llamado “Así se baila”, televisora en la que ha desarrollado otros proyectos como “El Chema” junto a Mauricio Ochmann.

