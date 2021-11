Adamari López vs Mariana Seoane: ¿Quién fue la reina de la noche en "Así se baila" con su outfit?

¿Adamari López o Mariana Seoane? ¿La puertorriqueña o la mexicana? Aunque ambas son sumamente talentosas y exitosas, también destacan por tener una belleza y físicos que las mismas diosas del Olimpo les envidiarían. Sin embargo, este domingo las cosas se le pusieron complicadas al público de "Así se baila", pues se robaron el programa con sus coquetos atuendos.

Aunque el público del reality de Telemundo esperó con ansias la novena gala para ver a sus concursantes favoritos, no contaron con que verían a las actrices como unas verdaderas estrellas, quienes además tuvieron la puntada de realizar un bailecito, junto con su compañero Carlos Adyan, al puro estilo del TikTok que gustó a todos sus seguidores.

¿Cómo apareció Adamari López?

Quienes no pudieron ver el programa "Así se baila" tienen que saber que la actriz y presentadora de televisión decidió utilizar un vestido color negro, con círculos en color blanco que le llegó por encima de las rodillas; destacó un enorme moño en la parte frontal. Asimismo, lo combinó con unos zapatos de tacón y unos largos aretes color plata.

Como en cada emisión, se dedicó a modelarle un poco a la cámara para posteriormente presumir en sus respectivas redes sociales; cerca de 150 mil personas le dieron like a su outfit y muchos más le enviaron elogios y buenas vibras en los comentarios.

¿Cómo lució Mariana Seoane?

La intérprete de canciones como "Que no me faltes tú", "Me equivoqué" y " Atrévete a mirarme de frente" no se quedó atrás, pues decidió enfundarse en un vestido negro con mangas de color morado metálico. Eso si, con un gran escote que elevó la temperatura en el foro.

La prenda la combinó con unas largas botas negras y joyería discreta. Contrario a su compañera, decidió hacerse una cola de caballo para resaltar toda su belleza. Asimismo, su maquillaje fue muy sencillo. Sin duda, ambas fueron las reinas de la noche.

"Qué reynaaaaa", "Diosa", "Impresionante mi amore, siempre la más guapa, bella por dentro y por fuera", fueron algunos de los muchos mensajes que le hicieron llegar a la cantante originaria de la Ciudad de México.

