"Debo honrar su memoria": Doña Cuquita rompe el silencio sobre la bioserie de Vicente Fernández

Doña Cuquita respondió a la transmisión de la bioserie de Vicente Fernández, producida por Juan Osorio y protagonizada por Pablo Montero, asegurando que honrará la memoria del cantante y que no se trata de un tema de censura, sino de defender sus derechos y sus marcas registradas.

María del Refugio Abarca Villaseñor compartió un comunicado en sus redes sociales respondiendo a la bioserie que se transmitirá sobre el cantante. Señala que todo comenzó cuando el “Charro de Huentitán” se encontraba hospitalizado y “no se podía defender al estar grave”.

“Después de haber rezado a un lado de donde se encuentra Vicente, aquí en los Tres Potrillos, pedí me iluminara en este momento tan triste. La respuesta me llegó, debo honrar su memoria y defender sus derechos, es lo qué hubiera esperado de mí y de todos is hijos que me apoyan”, se lee en el comunicado.

Vicente Fernández y Doña Cuquita. Foto: Instagram @_vicentefdez

Continúa señalando que no se trata de un homenaje a Vicente Fernández, quien en vida firmó un un contrato para que la serie donde se contaba su vida y trayectoria se transmitiera en Netflix con el elenco elegido por él: “Porque le dieron esa confianza”.

¿Por qué no eligió a Pablo Montero?

La viuda del cantante señaló que en vida Vicente Fernández fue quien señaló al actor que lo interpretaría en su bioserie, por lo que fue así como Jaime Camil gracias su talento, disciplina y “libre de escándalos” será el protagonista.

Doña Cuquita detalló que Pablo Montero no fue elegido por “Chente” debido a su polémica imagen, aunque mencionó que se trata de un “buen muchacho”, indicó que “desde noviembre estaba participando en lo oscurito en la ilegal serie” mientras el cantante continuaba hospitalizado.

Finalmente, señaló que confían en las autoridades y recalcó que no se trata de un tema de censura: “Como mujer, esposa y madre pido a las autoridades de mi país, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, prosear tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala”.

Agradeció las muestras de apoyo del público, “que fue el otro amor de Vicente”, y señaló que ningún miembro de su familia dará declaraciones al respecto y se emitirán comunicados por parte de los abogados para mantener informado al público.

