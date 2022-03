Dua Lipa incendia el internet con el sensual VIDEO de su nueva canción "Sweetest Pie"

La exitosa cantante Dua Lipa hizo una colaboración con la rapera Megan Thee Stallion y dio como resultado el tema "Sweetest Pie", una canción que ha tenido un muy buen recibimiento por parte de los fans de ambas famosas.

Con la frase "You've never been to Heaven, have you?" ("Nunca has estado en el cielo, ¿verdad?") comienza una de las canciones más esperadas que logró combinar ambos estilos a la perfección.

La británica se encarga del coro de la canción cuyo video cuenta ya con casi dos millones de reproducciones y fue dirigido por Dave Meyers, mientras que la rapera se encargó de la idea conceptual, estilo que se puede ver a lo largo del clip.

En el video repleto de efectos visuales de gran calidad, se puede ver como Dua Lipa se convierte en una especie de araña, junto con Megan, tratan de seducir a dos jóvenes a través de bailes sensuales.

Fue la rapera quien compartió algunos avances de la nueva colaboración a través de su cuenta de Instagram, así como ensayos junto con Dua Lipa de la coreografía que más tarde podrían ver sus seguidores en el video oficial, el cual estuvo lleno de movimientos sexys por parte de ambas cantantes,

Algunos de los conceptos que destacan en el video es el del paraíso, la trampa animal y la brujería, pues en algún momento se puede ver cómo tienen cierto control sobre los jóvenes a quienes intentan seducir. Sin embargo, entre otros hombres intentan quemarlas como si fueran brujas, pero finalmente les lanzan llamas y terminan siendo quemados, mientras ellas se colocan sobre sus cadáveres.

Megan Thee Stallion acompañará a la intérprete del controversial tema presuntamente acusado de plagio "Levitating" a su gira en los conciertos que realizará en Denver, Tulsa y Phoenix el próximo 15, 17 y 20 de marzo.

