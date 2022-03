Dua Lipa: Se le cae su micrófono en pleno concierto y fans descubren que hace playback | VIDEO

Sin duda la carrera de Dua Lipa ha crecido de forma veloz en los últimos años, pues actualmente es una de las cantantes pop favoritas, prueba de ello es el éxito que ha tenido en su gira por Estados Unidos, pues a través de redes sociales se ha logrado ver un poco de sus presentaciones y sin duda la cantante luce espectacular con los atuendos y coreografías que ha preparado.

De este modo, la británica visitará México como parte de su gira Future Nostalgia Tour con dos fechas, la primera será el 21 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México, la segunda será el 23 de septiembre en el Estadio Banorte en Monterrey. Pero fue tanta la emoción de los fanáticos agotaron ambas fechas.

Dua Lipa tiró su micrófono durante un concierto

La británica tuvo un ligero percance mientras cantaba uno de sus más grandes éxitos "New Rules" que interpretó en un jumpusit color verde fosforescente con el que se veía hermosa pues marcaba perfectamente su silueta, junto con unos largos guantes y tacones del mismo color con los que completó el outfit.

En uno de los pasos de la coreografía bajó el brazo con el que sostenía el micrófono, pero fue tanta la fuerza que terminó en el suelo, por lo que se acercó a buscarlo, pero fue imposible debido a la altura y poca visibilidad desde el escenario.

Al no tener éxito encontrando el micrófono, la intérprete de "Levitating" continuó bailando hasta que una persona que es parte del staff le dio un micrófono nuevo, por lo que siguió cantando, esto sucedió justo antes de iniciar una coreografía con paraguas.

Después del incidente, algunos internautas notaron que cuando se le cayó el micrófono se seguía escuchando su voz, por lo que aseguraron que Dua Lipa no canta en vivo y hace uso de playback, es decir, hay una pista de fondo con su voz, pero los comentarios se dividieron y algunas personas la defendieron.

Sin duda la intérprete de "One Kiss" ha ganado bastante popularidad no sólo por su talento, sino por su radiante belleza y su show ha generado grandes expectativas no solamente por la parte interpretativa, sino por la producción que se ha podido ver entre vestuario, coreografías y música, lo que podría explicar el porqué se apoya del playback.

