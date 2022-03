¿Verás a Pixies o Limp Bizkit en el Vive Latino? Estos son los escenarios y horarios de las principales bandas del festival

A pocos días de que se lleve a cabo el festival de música latina más importante en México, Vive Latino, te contamos cuáles son los horarios y escenarios en que se presentaran los artistas principales de esta edición 2022.

Tras dos años de cancelar sus ediciones debido a la pandemia del Covid-19, este año el festival Vive Latino regresa con muchos artistas e innovadoras propuestas musicales.

¿Quiénes son los artistas principales del Vive Latino 2022?

El evento musical que se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de marzo tendrá como principales performances a Banda MS, Camilo Séptimo, C. Tangana, Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Los No Tan Tristes, Love of Lesbian, Maldita Vecindad, Mogwai, Pixies, Residente, Santa Fe Klan y Siddharta.

Sin embargo, estos artistas se presentarán en diferentes días, horarios y escenarios, así que antes de asistir al evento debes conocer bien cómo te puedes organizar para no perderte a tus favoritos.

¿Cuáles son los horarios y escenarios de este Vive Latino 2022?

Para el primer día del festival cerrará Maldita Vecindad, Nancys Rubias + Fangoria, Patrick Miller, Moenia y The Guadaloops, pero los principales performances se desarrollarán así:

SÁBADO 19 DE MARZO:

Escenario Indio

-Camilo Séptimo 18:30-19:20

-Los Auténticos Decadentes 20:00-21:10

-Limp Bizkit 22:05-23:05

-Maldita Vecindad 23:35-0:45

Escenario Escena Indio

-Julieta Venegas 21:05-22:05

Escenario Claro Música

-Santa Fe Klan 19:55-20:55

Carpa VL

-Mogwai 20:55-21:55

DOMINGO 20 DE MARZO:

Escenario Indio

-Siddharta 18:00-18:50

-Residente 19:50-20:50

-Los Fabulosos Cadillacs 22:00-23:10

Escenario Escena Indio

-Love of Lesbian 18:40-19:40

-C. Tangana 20:55-21:55

-Pixies 23:10-00:10

Escenario Claro Música

-Los No Tan Tristes 19:30-20:20

-Black Pumas 21:20-22:20

-Banda MS 23:20-00:25

(Créditos: Twitter / @vivelatino)

¿Qué se debe esperar de esta edición del Vive Latino?

Además de los escenarios y presentaciones, esta edición 2022 contará con El Parque, un espacio donde los asistentes podrán relajarse y disfrutar del festival recostados en una hamaca o trabajando en el taller de arte. Asimismo, podrán entrar al Mercadillo, un lugar donde podrán adquirir mercancía oficial de sus artistas o del festival.

SIGUE LEYENDO:

3 artistas que seguro NO conocías y que tienes que ver en el Vive Latino 2022

Café Tacvba: Así cambió la letra "La Ingrata" tras ser cancelada por machista

Festival Vaivén 2022: Line up, precios, dónde será y fecha del evento

PAL