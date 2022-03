RM de BTS tiene una nueva “obsesión” que no puede controlar y esta foto lo comprueba

BTS se presentó con éxito durante su primer concierto de "Permission to Dance On Stage". Una de las sorpresas fue ver a RM, el líder del grupo, con un nuevo look de cabello rubio. Sin embargo, al finalizar el concierto, el idol decidió ir en busca de unos panes que le han causado "obsesión".

A pesar de los ensayos y del desgaste que conlleva un concierto, RM no se fue a casa a descansar. El rapero salió en su bicicleta par dar un paseo por la ciudad durante la noche, pues ha intentado buscar por todos lados unos panes, incluso le pidió a la compañía abastecer las tiendas.

RM hace todo lo posible por conseguir estos panes coreanos

A través de su cuenta personal de Instagram, RM de BTS publicó una Storie justo después del concierto. Y es que el idol no pudo esperar para ir a comprar más de estos panes que se han vuelto su "obsesión". ¿La razón? Es que son una especie de pastelitos con temática de Pokemón y que contienen stickers coleccionables.

El rapero ya había compartido otra foto donde muestra los panes que ha comprado hasta ahora y aseguró que fue a ocho tiendas de conveniencia para encontrarlos. También le dijo a la empresa que los fabrica que haca más para poder comprarlos. Después del concierto PDT On Stage In Seul, Namjoon salió en su bicicleta a recorrer todas las tiendas, pero aseguró que fue todo un fracaso pues al parecer no encontró ninguno.

Este hecho le pareció algo divertido al ARMY, pues a pesar de haber salido de un concierto, no perdió la oportunidad de recorrer las tiendas en busca de sus preciados panes a pesar de tener managers o staff a su cargo. Al parecer, RM es un gran fan de Pokemon y seguramente la empresa podría enviarle algunos productos gratis.

