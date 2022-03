5 entrevistas recientes de Yordi Rosado que han sido escándalos nacionales | VIDEOS

Desde que Yordi Rosado implementó las entrevistas a celebridades en su canal de YouTube, muchos datos han salido a la luz, incluso logró reconciliarse con Adal Ramones, conductor con el que compartió créditos en 'Otro Rollo', programa que fue muy popular a inicios del 2000.

Sin embargo, hoy en día, Yordi Rosado brilla con luz propia, ya que sus clásicas entrevistas, además de ser muy entretenidas, han permitido que los usuarios se enteren de datos que desconocían de sus ídolos.

Y en vista de que recientemente, el conductor fue el blanco de diversas críticas por un video que tiene publicado en su cuenta de YouTube, te decimos cuáles son las cinco entrevistas más recientes de Yordi Rosado que han originado escándalos nacionales.

La primera entrevista de este recuento es la que justamente le ha traído diversos señalamientos a Yordi Rosado, quien en su defensa, ha argumentado que, aunque respeta la denuncia que hizo Sasha Sokol sobre los abusos que sufrió por parte de Luis de Llano, el objetivo de sus videos es conocer a los artistas como personas, teniendo detalles de sus fracasos y errores.

"Yo busco que los entrevistados puedan realmente darme las historias de una manera natural y real, y hasta donde cada quien quiera platicar, pero para poder lograr esto tengo que ser imparcial, tiene que ser una entrevista en donde yo no puedo juzgar a los invitados que tengo. Evidentemente después, cuando cada quien tiene la información como público puedes pueden ya tomar su propia posición", sostuvo Yordi Rosado en un clip referente a la polémica entrevista de Luis de Llano.

Desde que Yordi Rosado retomó el tema de la supuesta boda falsa entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, mucho se ha hablado del tema, pasando desde fotos que comprueban que todo fue parte de un show, hasta entrevistas donde 'La Reina de las Telenovelas' se mantiene firme en su versión.

Por su parte, Eugenio Derbez reveló en dicha entrevista que la realidad es que la llamada boda falsa fue en realidad una romántica y creativa propuesta de matrimonio que el comediante quiso hacerle a la actriz, quien estaba plenamente consciente de que todo era un montaje.

SIGUE LEYENDO: ¿Dónde surgió la noticia de la "boda falsa" de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo? Esta es la historia

Protagonizar una serie de narcotraficantes le costó un gran susto a Mauricio Ochmann, quien en entrevista con Yordi Rosado confesó que durante una gira en carretera fue interceptado por miembros de la delincuencia organizada, quienes lo llevaron con su 'patrón' para que lo conociera.

A pesar de que el narcotraficante, de quien Ochmann omitió la identidad, lo saludó de manera fraternal, el actor confesó que esto fue muy sorpresivo para él, ya que llegó a preguntarse qué hubiera pasado si algún grupo rival se hubiera encontrado con ellos en ese momento.

Una de las exintegrantes de RBD hizo una revelación que los fans no esperaban, ya que, a pesar del éxito mundial que tuvo el grupo musical compuesto por Alfonso Herrera, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez, en realidad los cantantes no obtuvieron grandes retribuciones por su esfuerzo.

Por si esto fuera poco, el salario que cada uno percibía difería de lo que sus compañeros ganaban, de manera que no había equidad en las ganancias, lo cual, aunado a las largas jornadas de explotación laboral, hizo que el grupo colapsara dejando a Televisa sin uno de sus más grandes proyectos musicales.

SIGUE LEYENDO: Dulce María revela cuánto ganaba en RBD, “nos bailaron bien bonito”: VIDEO

En entrevista con Yordi Rosado, Joaquín Cosío revivió un recuerdo de su infancia que aún hoy en día lo sigue conmoviendo al grado de provocar que sus ojos se inunden de lágrimas, el cual tiene que ver con la difícil niñez que el actor de 59 años tuvo que enfrentar.

Y justamente en vista de que el actor no tuvo una familia muy amorosa, él trata de llenar de apapachos a su hijo, pues a pesar de que no tiene un modelo al cual emular, intenta cubrir todas las necesidades de su pequeño, incluyendo las afectivas.

"Con él doy salida a algo que en particular yo no tuve; el abrazo de un padre a un hijo o de una mamá por ejemplo, yo procuro dárselo a él; de alguna manera lo abrazo y lo cuido y le doy besos, cosas que no tuve", confesó el actor mientras su voz se quebraba.