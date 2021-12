Dulce María revela cuánto ganaba en RBD, “nos bailaron bien bonito”: VIDEO

“Rebelde” ha sido una de las telenovelas más lucrativas de toda la historia de la televisión mexicana pues su éxito rebasó fronteras gracias a “RBD”, el grupo musical que surgió a raíz de dicha producción, el cual, logró lanzar varios álbumes de estudió y todo tipo de productos, además de giras por todo el continente, no obstante, todo parece indicar fueron las injusticias financieras las que acabaron con el grupo, pues así lo dejó ver Dulce María durante una reciente entrevista.

La famosa actriz y cantante, estuvo como invitada en el último programa para el canal de YouTube de Yordi Rosado y durante la charla, Dulce María recordó que además de discos y giras, "RBD" tuvo marca de ropa, zapatos, revistas, juegos de mesa y hasta muñecos, sin embargo, señaló que ni ella ni el resto de sus compañeros vieron un solo peso de las ganancias de estos productos

Dulce María aseguró que "RBD" fue concebido para durar el tiempo de transmisión de la telenovela, sin embargo, el éxito fue tan grande que la banda se extendió por cinco años más, no obstante, en este tiempo las inconformidades financieras entre los integrantes fueron apareciendo y recordó que fue durante una gira en Chile cuando explotó la bomba pues se reunió con Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Poncho Herrera y Maite Perroni para hablar sobre la situación y descubrieron que cada uno tenía un sueldo diferente, por lo que no dudaron en reclamar a los encargados del grupo.

¿Cuánto ganaba Dulce María en RBD?

Cabe mencionar que, aunque Dulce María no reveló una cantidad, aseguró que cobraban mucho menos de lo que merecían, además, dijo que todos los integrantes de "RBD" se pusieron de acuerdo para exigir que se les pagara lo mismo a todos, no obstante, los pagos justos solo duraron un año pues se disolvió el grupo.

“Fue algo muy fuerte porque aparte ganábamos súper poquito para lo que era, ahora hago cuentas de lo que se generaba con los conciertos y claro, a nosotros nos tocaba muy poquito. Cuando llegamos a México fuimos todos a la oficina de Benites (el administrador) y le dijimos que queríamos ganar todos igual, pero ya fue el último año”, mencionó Dulce María, quien brilló por su ausencia en el reencuentro de "RDB" hace unos meses.

Para finalizar, Dulce María señaló que, pese a todas las irregularidades económicas, "RBD" fue uno de los proyectos más importantes de su carrera y que siempre la va a mantener conectada con el resto de sus compañeros, asimismo, señaló que gracias a este proyecto tuvo la oportunidad de participar en diferentes campañas publicitarias que fueron las que le dejaron más ganancias, las cuales, le permitieron ahorrar para comprarse una propiedad.

“Yo porque en ese momento me fue muy bien y tenía campaña de cabello, otra de toallas sanitarias; no solo con la novela, hice mucho guardaditos por las campañas que hacía (…) independientemente de que hayamos querido o no, nos conectó para siempre”, finalizó Dulce María, quien hace apenas unos meses estrenó su álbum titulado "Origen".

