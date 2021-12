Anahí luchaba contra esta dura enfermedad cuando grababa RBD; ¿de cuál se trata?

Anahí, quien actualmente se mantiene alejada de los escenarios y del medio artístico en general, saltó a la fama gracias a la telenovela Rebelde (2004-2006). En ese inter, formó parte de la banda RBD, junto a Maite Perroni, Alfonso Herrera, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

La actriz y cantante mexicana de comenzó su carrera desde muy temprana edad. Su primera aparición en televisión fue en el famoso programa infantil Chiquilladas (1986), en el que cautivó al público con apenas 3 años. Mi pequeña traviesa (1997) y El diario de Daniela (1998) son sólo algunas de las producciones en las que llamó la atención.

Sin embargo, su actuación en Clase 406 (2003) le abrió las puertas para formar parte de Rebelde y al mismo tiempo del grupo RBD. No obstante, antes de ese éxito obtenido, Anahí luchó durante años con una dura enfermedad mientras filmaba la icónica telenovela.

A priori a su participación en Rebelde, Clase 406 y Primer amor... a mil por hora, esta última en el año 2000, la también empresaria Anahí Giovanna Puente Portilla cayó en una fuerte depresión provocada por la muerte de su abuela, a quien veía como su segunda madre.

Durante una entrevista para el programa La Oreja, transmitido en 2004, Anahí contó que tras el fallecimiento de su abuelita en 1997, es decir, cuando ella tenía sólo 17 años, dejó de darle hambre y de importarle su físico. ¿El resultado? Anorexia.

"Cuando me empecé a dar cuenta del cambio (corporal) me empezó a gustar y ese fue el problema. Se empieza a volver una obsesión, una adicción. Es una ilusión óptica, yo me veía al espejo y me veía terrible, horrible y yo pensaba que para verme bonita iba a ser adelgazando", lamentó.