Dulce María: Plena y Realizada

A partir de una necesidad de libertad, musicalmente hablando, es como Dulce María aterrizó el concepto de “Origen”, su primera producción discográfica independiente.

Para conocer a detalle esta producción llena de magia y mucha reflexión, el equipo de la revista EstiloDF platicó con la ex RBD, una mujer madura que por fin encontró el equilibrio entre su vida profesional y personal.

Se trata de un compilado de canciones escritas por la artista mexicana, con las que busca una conexión genuina con sus raíces y su gente. “Para mí era importante contar estas historias que justo son personales, pero hay otras que pueden conectar con la gente; decidí hacer este disco con un toque pop folk, es un álbum muy peculiar, no tiene nada que ver con lo urbano, con lo que está de moda, es algo muy personal, muy conceptual”, nos cuenta la también actriz y escritora.

Para Dulce ha sido un gran reto darle vida a Origen, pero al final resultó en una enorme satisfacción, ya que por primera vez experimentó plena libertad para escribir y cantar lo que sentía, sin responder a los intereses de alguien más, un ejercicio que pretende repetir. Aunque sus fans ya la quieren ver sobre un escenario, Dulce todavía no tiene planes para su regreso, pues ahora que es madre su prioridad es cuidar a su familia y, por supuesto, el bienestar de su público.

¿Qué te llevó a crear un álbum con el concepto de Origen? “Después de mucho tiempo de estar en esta carrera y obviamente ser parte de grupos musicales, hacer discos, novelas, siempre estás contando las historias de alguien más, de otras personas, y llegó un punto en el que necesitaba más libertad, contar mis historias y tomar las decisiones de lo que quería expresar. Fue así como en 2018 decidí emprender este proyecto. “Origen” es la única canción que específicamente compuse para este álbum, es la que más resuena conmigo, con lo que estamos viviendo como humanidad” nos dijo.

¿En qué momento de tu vida hiciste eso que planteas en “Origen”, de caminar hacia atrás para reencontrarte? Justamente en 2018, después de decir: “Ok, en mi vida siempre he estado dispuesta y disponible para otros proyectos, ahora me toca a mí”. Eso fue lo que me hizo empezar en esto y me di cuenta que quería esa libertad de ponerle como yo quisiera al disco, de tener ese concepto.

¿Con qué cierras este año y con qué inicias el siguiente? Primero agradeciendo que tenemos vida, salud, que tengo a mi familia, mi bebé va a cumplir un año, no lo puedo creer, porque hace nada estaba embarazada; cumplo años en diciembre, celebro dos años de casada, han sido muchos cambios; solamente puedo decirte que estoy agradecida y con la esperanza de que venga un mejor año para todos como sociedad, como humanidad, que valoremos lo realmente importante.