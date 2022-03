Maribel Guardia: ¿Qué hizo la actriz con el anillo que le dio Joan Sebastian?

Maribel Guardia es una actriz que se ha ganado el corazón de los mexicanos, pues lleva viviendo en nuestro país muchos años. Dentro de su vida personal destacó su enlace matrimonial con Joan Sebastian de 1992 a 1996; aunque fue corta su relación, siempre ha sido recordada por los fans de ambos.

Ante la polémica del anillo de compromiso que Christian Nodal le dio a Belinda, medios de comunicación le preguntaron que qué había hecho con la sortija que le entregó el "Poeta del pueblo".

La costarricense respondió que en su caso, no tuvo siquiera la oportunidad de decidir si lo entregaba o no, pues lo perdió de una manera trágica, entre otros objetos de valor.

¿Qué le pasó al anillo de compromiso de Maribel Guardia?

La también conductora de televisión recordó que tanto a ella como a él les robaron los anillos durante un asalto a mano armada "y me robaron todo lo que llevaba puesto, las joyas el reloj. A él también, así que me quedé sin el anillo", comentó.

Sin embargo, esta lección le sirvió para tener mayor precaución y cuidar sus cosas: "Y el de mi marido sí lo conservo todavía. Lo quiero mucho y lo tengo guardado, pero ya no me pongo joyas, se me quitó el gusto. Me robaron muchas veces relojes y joyas, entonces ya no me gusta", declaró.

¿Qué opinó sobre el anillo de Nodal y Belinda?

En este caso, mencionó que si él se lo regalo y ella lo quiere conservar, es un asunto muy personal y que se lo quede. En caso de estar en su posición, dijo que "tal vez se lo regresaría".

"Era para una boda que no se celebró, pero si ella se lo quiere dejar que le de su regalada gana y que se pase a la gente por el trasero y que se deja su anillo".

Maribel recordó cómo perdió su anillo de compromiso (Foto: Captura de pantalla)

