Paola Rojas no cree en los cuentos de hadas por esta razón

Muchas mujeres crecieron con la idea otorgada por los cuentos de hadas, muchos de los cuales, ponen a una mujer que solo busca casarse con un príncipe azul que las salve de su entorno y las lleve a un castillo y vivián felices por siempre, pero las Netas Divinas tienen una opinión muy diferente al respecto.

En el más reciente programa que se transmite por Unicable, Paola Rojas señaló que las ideas sobre los cuentos de las hadas están ahora muy alejadas de la realidad, pues actualmente las cosas son muy distintas a la de los cuentos.

Aunque aclaro que la idea de que un hombre venga y le dé cosas o le pinte una idea de fantasía, Paola Rojas señaló que son cosas que ella misma se puede comprar, pues es una gran mujer.

Me pasa también de pronto, porque me descubro con que sabes me seduce un poco esta fantasía deque alguien me regale algo, que yo me puedo comprar, pero ¿por qué? porque nos fumamos todos esos cuentos.