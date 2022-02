Hijo de Consuelo Duval enciende pasiones entre las Netas Divinas

Las conductoras del programa Netas Divinas, Consuelo Duval, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magun suelen ser muy aventadas y desinhibidas cuando un galán se encuentra entre ellas y en la más reciente emisión recibieron la visita de un hombre que habían pedido desde hace mucho tiempo.

Michel Duval, el hijo de la actriz y conductora Consuelo Duval, visitó a las Netas, hecho que causó furor y encendió a las presentes, pues no pudieron ocultar el hecho de que él es un hombre muy guapo.

Previo a la entrada de Michel Duval, Natalia Téllez señaló que todo que se ha dicho de ellas sobre que son acosadoras es broma: "Era bromis amigo, quiero que sepas no somos acosadoras, no lo somos".

Sin embargo, esa afirmación quedo de lado pues la Netas lo recibieron con los ánimos muy altos.

La misma Natalia, que acaba de dar a luz a su hija Emilia, comentó que, si es muy cierto que "te hemos sabroseado mucho, pero te pido una disculpa, porque tú no lo ves, pero te sabroseamos demasiado".

Por su parte, Paola Rojas le dijo que al conocerlo en persona se le hizo un hombre mucho más guapo: "que guapo, eres más guapo en persona". Daniela Magun no dudo en también comentar que es un hombre alto.

Pero Michel aseveró que no se siente una persona tan atractiva, sin embargo, agregó que de tantas veces que selo han dicho si se lo ha llegado a creer.

"No se no es algo que me diga a mí mismo, porque al final del día, hay personas que son más guapas que yo, hay gustos, pero creo que llega el momento en que te la crees".

Michel Duval dice que su mamá es una persona sin filtros

Al ser cuestionado sobre la relación que guarda con su madre, Michel Duval dijo que Consuelo es una mujer sin filtros, pues asegura que salvo ciertos aspectos o "chistes locales" la persona que sale al aire es la mujer que también el conoce.

"Sonará muy de chicle, pero ella es una persona sin filtros, ella no es una mujer que se ponga un personaje para actuar o que se ponga un personaje para convivir con la gente, sino que más bien es ella".

Acotó además que esa característica de su mamá es algo que admira mucho pues él no se considera así: "yo tengo como tres Micheles, y se con quién abrirme, lo cañón de mi mamá es que ella es ella, y creo que falta un poquito en estos tiempos de seres humanos, pero que bonito es conocer a una persona genuina y de muy buen corazón".

