Daniela Magnum no puede evitar sentir ansiedad en estas circunstancias

La creencia en los horóscopos y los astros es algo muy común entre varias personas, pues les gusta saber que les depara el destino, las oportunidades que pueden tener y los retos que quizá se presenten en un futuro cercano, aunque otros más suelen ponerse un poco nerviosos por aquellas cosas que están por venir

Esto mismo es lo que le sucede Daniela Magun, una de las conductoras del programa Netas Divinas, pues el tema que discutió con sus amigas Paola Rojas y Natalia Téllez, es sobre "la influencia que tienen los astros en nuestra vida" y confesó que el saber cosas sobre su futuro le pueden causar ansiedad.

La exintegrante de Kabah señaló que en su vida ha tenido la oportunidad de que le hayan leído su Carta Astral, pero que hubo una vez en que sintió una sensación de ansiedad por una noticia.

La carta astral es algo que me apasiona muchísimo y si siento que hay personas que la leen mejor que otras, he tenido la oportunidad de que me lean mi carta astral, mi astral [...] la segunda vez que me la leyó, me dijo vas a tener una cuesta arriba profesional, no sé si estábamos en abril, de aquí a octubre aprovéchala al máximo.