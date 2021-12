¿Es lo mismo la soledad que el aislamiento? Las Netas Divinas lo explican

En conversaciones con las conductoras de Netas Divinas, Paola Rojas y Tere Díaz aprovecharon la oportunidad para platicar sobre la soledad de las personas en fiestas decembrinas, periodo en el cual, a su parecer, se intensifican las lamentaciones de ser alguien solitario.

Durante el programa, las conductoras platicaron sobre la constante soledad en las etapas navideñas por parte de personas que "no cuentan con nadie". El tema surgió gracias a que Paola Rojas rememoró sus tiempos en la radio, donde sus radioescuchas le expresaban sus más íntimos pesares.

"Yo suelo pasar estas etapas sola y tú estás siendo mi compañía", expresaban sus seguidores de Rojas, de acuerdo con la conductora.

En este sentido, Tere Díaz inició a hablar sobre las duras experiencias que atraviesan estas personas, especialmente en las etapas navideñas. De igual modo, aprovechó para promocionar su nuevo libro, el cual, pese a que aún no cuenta con un título oficial, aseguró que adoptará el tema de la soltería.

"Hay gente que quiere estar sola todo el año. Pero si ese día estás sola, que tragedia. Yo creo que hay que distinguir soledad con aislamiento y hay gente que literalmente no tiene los recursos, no tiene el interés, o no sabe cómo hacerlo; en donde no cuenta con nadie, y de veras está aislado", explicó la conductora.