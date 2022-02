Andrea Legarreta recibe nuevo ataque de Alfredo Adame: la tacha como la más hipócrita en TV

Un nuevo episodio de escribe en la presunta rivalidad entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame después de que el conductor lanzara un fuerte comentario dirigido hacía su excompañera en el programa Hoy, lo que inmediatamente desató especulaciones.

Hace unos años, antes de que iniciaran la rivalidad, los famosos conductores formaban parte del elenco principal del matutino de Televisa; sin embargo, su relación no terminó nada bien y así lo han confirmado los constantes ataques que ha enviado Alfredo Adame.

Fiel a su estilo y sin guardarse nada, el exgalán de telenovelas mandó un duro mensaje contra su excompañera de trabajo, provocando distintas reacciones entre los televidentes y usuarios en redes sociales.

Hace unos días, después de protagonizar una pelea viral en redes sociales, Alfredo Adame estuvo como invitado al programa Snserio, en donde fue cuestionado por un internauta sobre quién es el famoso más hipócrita que conoce.

Sin dar el nombre, el conductor de televisión confesó que empezaba con "A" y "L"; inmediatamente uno de los conductores confirmó que se trataba de Andrea Legarreta, su excompañera en el programa Hoy.

Tras escuchar el nombre, el presentador amenazó con abandonar los foros de televisión pues le dijo al conductor que invocó "a ese ser del mal", refiriéndose a la estrella de Televisa.

Los conductores le pidieron que se tranquilizara, pues Andrea Legarreta había confesado que estaba dispuesto a disculparse con él; Alfredo Adame reiteró que no tiene nada que perdonarle.

Sin embargo, el exgalán de telenovelas señaló que Andrea Legarreta se tiene que personar a ella misma, pues sabe lo que hizo y él jamás estuvo de acuerdo.

“Yo no le tengo nada que perdonar, que se perdone a ella misma. Lo que anduvo haciendo no me pareció", sentenció.