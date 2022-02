Margarito Esparza: Este fue el trágico final del actor surgido en el Cine de Oro

Margarito Esparza fue una de las figuras más figuras más reconocidas de la televisión mexicana a inicios de los 2000 debido a que participó en diferentes programas de humor como “¡No Manches!” e “Incógnito”, sin embargo, muy pocos saben que inició su carrera artística durante la Época del Cine de Oro por lo que a continuación te decimos cómo fueron los primeros pasos del también cantante en la industria del espectáculo.

Margarito Esparza Narváez es el nombre completo del actor, cómico, cantante y compositor nacido el 10 de junio de 1936 en San Ignacio, Sinaloa y se caracterizó por su enanismo hipofisario, es decir, por tener una baja estatura con proporciones corporales normales. Pese a que hay poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que fue muy joven cuando comenzó su carrera como cantante y una vez entrada la década de 1950 comenzó a llamar la atención de diferentes productores que lo invitaron a participar en diferentes programas y películas con roles con tintes cómicos principalmente.

Margarito Esparza en "El Mariachi desconocido". Foto: Especial

Inicialmente, Margarito Esparza participó en uno de los programas de Ramiro Gamboa “El tío Gamboín” y en dicho espacio el actor simulaba ser un muñeco ya que se exhibía dentro de una pequeña caja de cartón, posteriormente, debutó en el llamado Cine de Oro en la película “El Mariachi Desconocido”, la cual, estuvo protagonizada por Germán Valdés “Tin Tan” y en los años siguientes siguió participando en diferentes producciones con el “Pachuco de Oro” por lo que pudo codearse con las más grandes estrellas del momento.

La última película que Margarito grabó junto a “Tin Tan” fue “Suicídate, mi amor” en el año de 1961 y posteriormente se alejó de los medios durante un tiempo debido al fallecimiento de sus padres, no obstante, él mismo señaló que durante esta época viajó a Los Ángeles para realizar algunos trabajos junto a estrellas internacionales como Kirk Douglas, además, señaló que durante la década de 1970 vivió en El Salvador junto a su esposa Rosa Urbina Miranda y en dicho país también participó en diferentes programas como extra y realizaba presentaciones como cantante en bares y otros espacios públicos.

En su regreso a México, Margarito logró participar en un par de cintas a principios de la década de 1980, pero en los años siguientes la falta de oportunidades lo obligaron a cantar en camiones del transporte público para poder obtener ingresos, aunque tenía trabajos en el cine y la televisión de forma esporádica.

Margarito se codeó con diversas estrellas de la época. Foto: Especial

Para el año de 1998, la carrera de Margarito resurge gracias al programa “Al fin de semana” donde participaba en diferentes sketches explotando su lado cómico y fue así como en los siguientes años se le abrieron las puertas en otros proyectos como “La Maceta”, “Ponchivisión”, “La jaula” y hasta “Vida TV”, no obstante, fue en “¡No Manches!” de Omar Chaparro e “Incógnito” con Facundo donde su fama tuvo un repunte considerable pues era aquí donde más demostró sus capacidades para la comedia, además, también fue víctima de varias bromas crueles por parte del elenco de estos programas.

Margarito inició como cantante. Foto: Especial

Tras el éxito de Margarito, en 2009 Multimedios decide contratarlo de planta y durante casi cuatro años estuvo apareciendo en diferentes espacios de la televisora regiomontana, no obstante, al terminar esta etapa en 2013 el actor comienza una travesía en busca de nuevas oportunidades, pero no lo consigue, por lo que entra en una fuerte crisis financiera que lo lleva a estar cambiando constantemente de residencia por no poder pagar su renta y es así como pasa sus últimos años de vida.

Por si fuera poco, su situación se complica cuando enferma de neumonía y tras varios días internado, las complicaciones de la enfermedad derivaron en un paro cardiaco y falleció el 15 de mayo de 2016.

Margarito falleció en el estado de Puebla. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Niño actor que trabajó con Dolores del Río se quitó la vida; esta es su historia

Actriz del Cine de Oro acusó a Jorge Negrete de "golpeador" y "asesino" por esta razón