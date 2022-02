La hija de Chayanne demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas de la región

Isadora Figueroa, es la única hija de Chayanne. Además es la más chica de la casa con 21 años. Su hermano Lorenzo de 24, completa el clan que el puertoriqueño formó junto a la ex reina de belleza venezolana Marilisa Maronesse, con quien se casó en 1992. Todos viven en Miami, donde el cantante hace gran parte de su carrera y logra que sus hijos, hagan la suya.

Hace unos días el padre de Isadora, separó las aguas a través de una entrevista donde se le consultaba por su relación con otro puertorriqueño famoso: Ricky Martin. Ser de las mimas tierras y tener casi las mismas edades (Chayanne tiene 53 y Ricky Martin 50), han generado un supuesto morbo entre ambos, que no existe. "No estoy de acuerdo con generar rivales, no me gusta, tengo otra mirada. Creo que porque somos de la misma generación de artistas a la gente o a los medios les gusta ponernos a competir; pero, afortunadamente, entre nosotros siempre hay respeto, camaradería y el deseo por la mejor de las suertes", contestó Chayanne.

Isa Figueroa posando. Fuente: Instagram Isadora Figueroa

Isadora Figueroa, ya de a poco deja de ser “la hija de”, ya que a su corta edad, ya formó un apogeo en redes sociales, que hacen que sea incluso más veces tendencia el mismo Chayanne. La joven es toda una celebridad en las redes sociales por su belleza, talento y carisma. Además, su gran chispa en Instagram le ha dado más de 420 mil seguidores de todas las latitudes.

Con un público tan amplio, Isadora no depende de nadie para que su cuenta de Instagram este verificada y que cada vez que hace una aparición, sea para generar que hablar. Y así lo hizo con su última publicación hace algunas horas.

Isadora Figueroa se fotografió osando su pelo enrulado y en cuclillas con una mirada penetrante, una falda con detalles en blanco y negro y un pequeño tapado negro que hace ilusión al pelaje suave de algún animal. El resto es maquillaje y unas botas negras que generaron que los usuarios le regalen mensajes de todos los estilos.