"No todos servimos": Gustavo Adolfo Infante VUELVE a criticar a Victoria Ruffo por esta razón

Hace unos días, la primera actriz, Victoria Ruffo se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de compartir un video en el que realiza una complicada rutina de baile en compañía de Maribel Guardia y África Zavala, sus compañeras de profesión.

Resulta que La Reina de las Telenovelas decidió abrir su cuenta en TikTok y lo hizo de la mejor manera al subir una grabación en la que demuestra la excelente relación que lleva con sus compañeras en la telenovela Corona de Lágrimas.

En el video, el cual inmediatamente se volvió viral, vemos a las talentosas actrices realizar realizar un divertido baile; sin embargo, lo que más llamó la atención es que las tres estuvieron fuera de coordinación.

A pesar de su intento por brillar en la red social, Victoria Ruffo, Maribel Guardia y África Zavala estuvieron descoordinadas, provocando distintas reacciones entre los internautas y otras figuras del espectáculo.

Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Victoria Ruffo

Uno de los primeros en reaccionar al video de las actrices fue el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien lanzó un fuerte comentario dirigido hacía la estrella de televisión, Victoria Ruffo.

En una de sus intervenciones y fiel a su estilo, el experto en temas de la farándula aseguró que Victoria Ruffo “no baila un demonio”, dejando entre ver que fue la peor en el reto de TikTok.

Sin embargo, la polémico no se quedó en eso pues Gustavo Adolfo Infante aseguró que "no todos servimos" para todo, pues a pesar de ser una excelente actriz, Victoria Ruffo no es la mejor en el baile y eso quedó claro en su video.

El conductor de De Primera Mano confesó que La Reina de las Telenovelas es de las mejores en la industria de la actuación, pero los recientes videos evidenciaron que no lo es para el baile.

El conductor lanzó un mensaje. Foto: Especial

