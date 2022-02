Carín León: Conoce el verdadero nombre del cantante sonorense

Todos lo conocen como Carín León, pero son pocos los que saben realmente el nombre completo y los orígenes del artista nacido en Hermosillo, Sonora que ahora está sumando millones de fans a su carrera.

El nombre real de Carín León es Óscar Díaz de León Huez, nació el 26 de julio de 1989 y actualmente tiene 32 años, ha hecho famosas canciones como “Tu”, “El toxico” y “El amor de su vida”, por mencionar algunas.

La historia detrás del nombre artístico de Carín la contó el productor Javier G. “El Tamarindo” durante su participación en el podcast de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño.

Dijo que después de la salida de Óscar de Grupo Arranque, buscaban la manera de llegar al público de una forma original y fue el 28 de febrero del 2018 cuando arrancó formalmente su carrera.

Mencionó que el cantante estaba renuente a ser llamado Carín León, porque era un mote con el que nadie lo conocía, pero uno de los conflictos más grandes fue el cortar el apellido de su papá de Díaz de León a solo León.

“Carín es por Oscarín, viene de Óscar, yo cuando le propuse eso a él, como que no quería, me tiró a loco ‘Carín de dónde Cabrón’, pero al final ni me cuestionó y dijo ‘me voy a llamar Carín León”, reconoció.

Ese nombre es una de las glorias de las que ahora disfruta el artista, pues tal y como lo dijo su atinado productor toda la gente habla de él y es fácil de recordar su música, cara y estilo para cantar.

Carín León recientemente sacó el disco “Pistiembre todo el año” y se ha dado a conocer por algunas personas que prepara una canción a lado de los hermanos de Rio Roma.

