Bandas MS y Carín León ya tienen una canción juntos; este es el día del estreno y nombre del tema

Tal y como lo dieron a conocer en el mes de septiembre, Carín León y Bandas MS ya tienen la fecha para presentar su nuevo tema, la información la anunciaron a través a sus respectivas redes sociales.

Será el próximo 7 de enero cuando estrenen el nuevo tema titulado “Ojos cerrados” y mencionaron que estará disponible en redes. “Este 2022 arrancamos con todo! Queremos saber si saben con quien es nuestra nueva colaboración. Pre guarda ya! Link en nuestra Bio o en nuestras stories”, escribieron en redes sociales.

Tanto Banda MS y Carín León son dos exponentes de la música regional mexicana que están triunfando en México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

Cuando los artistas dieron a conocer que estaban trabajando en un proyecto especial, los fans mencionaron que estaban muy contentos por lo que estaban planeando.

“Se viene algo de @carinleonoficial y @bandamsoficial que está quedando fregoncísimo”, escribió Pavel, compositor y clarinetista oficial de Banda MS con una fotografía en la que aparecen Sergio Lizárraga, Javier G. “Tamarindo”, Alán Ramírez y Carín León.

Mientras que el artista sonorense también mencionó que estaba en un estudio en Mazatlán, Sinaloa junto a los intérpretes de “Hermosa experiencia”. “Mi gente bonita, ven estos hombres que están aquí, andamos en Mazatlán, Sinaloa, así que imagínense MS y su servidor”, dijo el joven recién casado.

Cabe destacar que en 2021 también mostraron lo que podría ser un adelanto del tema “Pero te probé los labios, no me pude detener y besarte salió caro, un dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba hasta con los ojos cerrados”, cantaron los vocalistas de Banda MS y Carín León.

