Carin León y Banda MS harán dueto; así suena su nueva canción | VIDEO

Carin León es uno de los exponentes del regional mexicano que está conquistando rápidamente el corazón del público nacional, estadounidense y latinoamericano, el sonorense se encuentra trabajando para darle lo mejor a sus fans y ahora lo hará junto Banda MS.

Los artistas preparan un trabajo en colaboración, en una publicación de uno de los integrantes de Banda MS se anunció que están por lanzar una canción que los tiene muy emocionados.

“Se viene algo de @carinleonoficial y @bandamsoficial que está quedando fregoncísimo”, escribió Pavel, compositor y clarinetista oficial de Banda MS junto a la foto donde aparece con Sergio Lizárraga, Javier G. “Tamarindo”, Alán Ramírez y Carin León.

El artista sonorense dio conocer que estaba en un estudio en Mazatlán, Sinaloa junto a los intérpretes de “Me vas a extrañar”, en el video se disponían a trabajar en una nueva pieza que por lo que mencionaron será una letra para disfrutar de la fiesta y algunos tragos.

“Mi gente bonita, ven estos hombres que están aquí, andamos en Mazatlán, Sinaloa, así que imagínense MS y su servidor”, dijo el joven de 32 años originario de Hermosillo en una de sus historias de Instagram.

En otro video grabado por Carin aparece junto a Alán Ramírez, vocalista de Banda MS interpretando un fragmento de lo que podría ser la nueva melodía que está por estrenar, de la que aún no se conoce su nombre ni fecha de lanzamiento.

“Pero te probé los labios, no me pude detener y besarte salió caro, un dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba hasta con los ojos cerrados”, cantaron los famosos.

Banda MS se ha posicionado como una de las agrupaciones más importantes de México ha trabajado con exponentes mundiales como Snoop Dogg, mientras que Carin León suma casi ocho millones de oyentes mensuales solo en Spotify.