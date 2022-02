Netflix: Este es el dorama coreano más romántico para ver este 14 de febrero

Netflix es una de las principales plataformas de entretenimiento en México. Cada mes renueva su catálogo con estrenos de series y películas, además de producciones originales de varios países del mundo. En su catálogo podrás encontrar las mejores recomendaciones para el 14 de febrero.

Con la pandemia aún en curso, puede que sea imposible salir a celebrar en pareja o junto a tus amigos, pero gracias a Netflix Party puedes disfrutar de un maratón para San Valentín. En febrero se lanzarán varias historias románticas para celebrar el mes del amor y no te las puedes perder.



Los doramas también son otra de las apuestas de Netflix, pues la plataforma se ha convertido en un referente en contenido de Asia. Algo que tienen las series coreanas es su dramatismo, acompañado de una banda sonora que hará llorar a más de uno, checa esta recomendación.

La serie coreana más románica que debes ver

Si quieres celebrar el 14 de febrero con la mejor historia de amor, la recomendación de Netflix es "Crash Landing on You" o "Aterrizaje de emergencia en tu corazón". Está protagonizado por los actores coreanos Hyun Bin y Son Ye Jin, quienes se enamoraron en la vida real durante las grabaciones y actualmente son pareja.

La K-Drama "Crash Landing on You" sigue la vida de una joven heredera y CEO de una gran empresa. Ella realiza un viaje en paracaídas, pero tiene un accidente y termina varada en territorio norcoreano. Ahí es perseguida por guaridas del país, pero un general la ayuda y promete esconderla.



Su salvador hará todo lo posible para que regrese a su nación, pero ambos no pueden evitar enamorarse a pesar de ser de países enemigos. Además de estar en medio de un conflicto nacional, ella tendrá que volver tarde o temprano, el final te hará llorar sin parar.

Sigue leyendo:

5 Doramas coreanos que puedes ver en un solo día si estás aburrida

Doramas coreanos: Actores populares que regresan a la actuación en 2022