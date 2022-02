5 Doramas coreanos que puedes ver en un solo día si estás aburrida

Los doramas coreanos actualmente son una tendencia en las plataformas de streaming, principalmente Netflix. También cuentan con servicios exclusivos como Viki. Por lo general, tienen entre 10 y 20 episodios con una hora de duración, si no tienes tiempo, checa estas recomendaciones.



La industria coreana se ha convertido en un referente del entretenimiento, si no estás familiarizada aún con este tipo de series y la falta de tiempo no es tu mejor aliado, estos mini doramas coreanos puedes verlos hoy mismos y acabarlos en un solo día, pues tienen pocos episodios de no más de 20 minutos. Algunos puedes verlos gratis en YouTube o en páginas online.

Mini dramas que puedes ver en un solo día

Ma Boy

Tiene solo 3 episodios y está protagonizado por Kim So Hyun. La trama sigue la vida de Geu Rim, una estudiante de 17 años que esconde un secreto. Ella está en busca de Tae Joon, un joven con el que está muy agradecida. Ahí conocerá a "Irene", un chico que se hace pasar por chica para tener éxito en su carrera.



Cuando descubre su secreto, se hacen más cercanos y se enamoran, mientras que Tae Hoon se enamora de ella. Además del triángulo amoroso, el chico consigue su sueño de éxito y su relación corre peligro.

Vampire Flower

Dorama con siete episodios de corta duración que sigue la vida de Louis, un vampiro en busca de una flor oculta en el mundo de los humanos. Ahí conocerá a Seo Yeong, una estudiante de secundaría que lo ayudará con su objetivo y en el camino se enamoran.

Twenty Years Old

Serie coreana de solo cuatro episodios, la trama sigue la vida de Ki Kwang, un joven idol que se enamora de una chica común y corriente, pero la fama en su vida podría separarlos.

Mimi

Dorama de cuatro episodios que sigue la vida de Han Mi Woo, un escritor de webtoons de 28 años que sufre de pérdida de memoria parcial. Cuando lanza su nueva obra, tiene un gran éxito, pero su salud comienza a detereorrase y sufre dolores de cabeza. Por ello, pide un deseo: recuperar sus recuerdos desde los 18 años.

Sigue leyendo:

Doramas coreanos: Actores populares que regresan a la actuación en 2022

BTS: Jungkook se vuelve tendencia cantando "Hate Everything", su nuevo cover

Netflix: Doramas para ver en San Valentín y disfrutar del amor