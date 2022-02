La película que triunfa en Netflix y NO es apta para cardiacos; habla sobre un secuestro de la vida REAL |Tráiler

Con más frecuencia salen a la luz nuevas opciones para ver contenidos y tener entretenimiento vía streaming; esto principalmente desde que la pandemia por Covid-19 llegó a México el pasado 28 de febrero de 2020.

A pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más esperados con miras a consolidarse como éxitos, hasta los clásicos favoritos del séptimo arte.

La propuestas en la plataforma de streaming

Otros servicios ofrecen productos similares a Netflix, tal es el caso de plataformas como Amazon Prime Video, Disney Plus o Paramount+; sin embargo, el gigante de logo rojo continúa en el listado de las más vistas.

Vale la pena recordar que la empresa surgió desde 1997, aunque ofrecía sólo un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal, y fue hasta el año 2008 que comenzó a ofrecer servicio por streaming.

Ahora se consolidado como uno de los sitios más consumido en México y el mundo, por lo que constantemente la empresa con sede en Los Gatos, California busca la manera de actualizarse, y parte de estas nuevas actualizaciones corresponde a su listado de series y películas más vistas, en donde ahora se ha posicionado una cinta no apta para cardiacos en las listas de popularidad.

La película no apta para cardiacos que triunfa en Netflix

De acuerdo a la crítica especializada, esta es una de las cintas más crudas dentro del catálogo de Netflix, esto debido a que aborda una cruda trama basada en acontecimientos de la vida real.

Se trata de la película "Believe Me: The Abduction of Lisa McVey", o por su título en español "Créanme: El secuestro de Lisa McVey", y es una producción canadiense que retrata un duro suceso inspirado en hechos reales y actualmente está en el lugar 7 del top 10 en México.

De qué trata la película

Esta cinta sigue la historia basada en hechos de la vida real de Lisa McVey, una chica de 17 años de edad, proveniente de una familia disfuncional.

Para apoyar a los gastos de su familia, la joven trabaja en un restaurante largos turnos para, especialmente para mantener a su abuela y su abusivo padrastro.

Sin embargo, la historia toma un giro desesperante y siniestro luego de que es secuestrada y abusada, por lo que comienza una cruda batalla de la joven por mantenerse con vida, y arreglándoselas para convencer a su atacante para que la libere.

Sin embargo, tras lograr escapar con vida, su pesadilla aún no termina, pues lo peor está por venir al enfrentarse a su familia y a las autoridades en su contra.

