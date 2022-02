Hijos de Michael Jackson reaparecen en musical dedicado al “Rey del pop”

Han pasado doce años de la muerte de Michael Jackson y son pocas las veces que se ha visto juntos a sus hijos Paris, Prince y Blanket Jackson, por lo que su presencia en el musical de Broadway dedicado a su padre causó gran alboroto entre los fans del cantante.

Paris Jackson, de 23 años, y Prince, de 24, mostraron en redes sociales todos los detalles de su preparación para la alfombra roja de la obra “MJ: The Musical”, pero no sucedió lo mismo con su hermano menor Blanket, de 19 años, quien decidió no desfilar junto a ellos y fue captado al final del espectáculo.

Te puede interesar: "Cerda", así se burlaba Michael Jackson del sobrepeso de su hermana Janet

Prince y Paris Jackson, hijos de Michael Jackson. Foto: AFP

El “rey del pop” falleció a los 50 años y el musical relata la vida del cantante en la década de los 90 cuando gozaba de gran fama y realizaba su gira “Dangerous” en la que también realizó donaciones de millones de dólares a obras de caridad, señala TMZ.

Sin embargo, el musical fue criticado debido a que se omitió un escandaloso capítulo en la vida del cantante, pues durante ese mismo tiempo enfrentaba acusaciones por abuso infantil y una demanda que lo llevó a un acuerdo de 23 millones de dólares.

Blanket, Paris y Prince Jackson juntos en musical dedicado a su padre. Foto: Instagram @2300_jackson_street

Los hijos de Michael Jackson han aparecido juntos en contadas ocasiones, sin embargo, Prince señaló durante su participación en “Good morning Britain” que los tres tienen una relación muy cercana, algo que les habría enseñado su padre desde pequeños.

¿A qué se dedican los hijos de Michael Jackson?

Contrario a la vida que llevó su padre entre reflectores, escándalos y fama, los hijos de Michael Jackson se mantienen alejados de la polémica y Paris es la única que ha seguido los pasos del "rey del pop" ganando popularidad como modelo y cantante.

Prince terminó sus estudios como administrador de empresas en la Universidad Loyola Marymount y aunque no se encuentra en el medio del espectáculo, señaló en entrevista para Los Angeles Times que le gustará incursionar en la industria como productor pues es parte de su herencia.

Te puede interesar: Así era como Pablo Escobar quería llevar a Michael Jackson a cantar a la hacienda Nápoles y después secuestrarlo

Prince Michael Jackson II, conocido como Blanket, es quien más alejado de los reflectores está y su vida privada es todo un misterio. Sin embargo, se sabe que formó una familia con la que vive en Los Ángeles en la casa que compró.

SIGUE LEYENDO:

Estadio Azteca: De Michael Jackson a LuisMi; los conciertos más épicos en el Coloso de Santa Úrsula

Michael Jackson: así se hubiera visto a los 40 años sin sus grandes cambios estéticos | FOTO

Michael Jackson: así fue el último concierto del Rey del Pop hace 20 años | VIDEO