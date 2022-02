Camila Cabello rechaza a Chris Evans luego de que él confesara que es su “crush”

Chris Evans es uno de los actores más queridos de Hollywood y se ha convertido en uno de los galanes de Marvel, aunque esto no bastó para conquistar el corazón de Camila Cabello quien rechazó tener una cita con el actor que es 16 años mayor que ella.

Los rumores de un romance entre la intérprete de “Señorita” y Chris Evans comenzaron hace dos años cuando el actor confesó en entrevista con Jimmy Fallon que si pudiera tener una cita con alguna famosa sería con Camila Cabello.

Te puede interesar: ¿Nuevo personaje? Confirman que la película de Disney, "Lightyear", tendrá representación LGBT

Aunque la cantante no dio ninguna declaración al respecto en su momento, es ahora que está soltera que Ellen DeGeneres la cuestionó sobre si le gustaría aceptar la propuesta de Chris Evans, sin embargo, ella aseguró que no es su tipo y que no saldría con él.

Camila Cabello rechaza tener una cita con Chris Evans. Foto: Instagram @camila_cabello

"Es un tipo muy guapo, lo admiro, pero no es mi tipo”, detalló la protagonista de “Cinderella” aunque esto no sería una gran sorpresa para el público pues ella señaló que habría terminado su romance con Shawn Mendez para “buscar paz mental”.

¿Chris Evans estrena romance?

En diciembre pasado Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron su ruptura con un mensaje que causó gran revuelo en redes sociales, pues en él aseguran que continuarán siendo amigos.

Mientras tanto los rumores de un nuevo romance en Hollywood son cada vez más fuertes, pues Chris Evans fue relacionado con la actriz Alba Baptista con quien tendría una relación desde hace algunos meses.

Te puede interesar: Camila Cabello rinde homenaje a México con canción navideña acompañada de mariachi | VIDEO

Fans se dieron a la tarea de unir pistas que indican un romance entre el actor que da vida a Capitán América y Baptista, la primera fue en 2020 cuando comenzaron a seguirse en redes sociales.

Luego de ello, el actor de 40 años fue captado en Lisboa donde reside la bella actriz y ella le dio la bienvenida al nuevo año en Los Ángeles y, por lo que se puede ver en sus fotos, algunos señalan que habrían sido tomadas en la casa del actor.

SIGUE LEYENDO:

Dr. Strange: filtran 50 personajes que estarían en el multiverso de la locura

¿Adiós, Hulk? Mark Ruffalo dejaría Marvel tras participar en la serie She-Hulk

¿Ben Affleck tendrá un cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Esto es lo que sabemos