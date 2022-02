Super Junior estrena “Callin”, los reyes K-Pop lanzan su nuevo y emotivo álbum

Super Junior es toda una leyenda del K-Pop, con 17 años de carrera en curso, la banda surcoreana está de regreso este 2022 con "The Road: Winter for Spring", su mini álbum especial y del que se desprende "Callin". Su nueva canción es una balada de amor de invierno que enterneció a todas las ELF.

La historia del K-Pop no podría contarse sin mencionar a Super Junior, reconocidos como los reyes del Hallyu. Sus primeras actividades para este año comenzaron con un disco de edición especial, este es un adelanto de lo que planean para el 2022, pues están planeando su próximo comeback y su gira mundial Super Show a medida que la situación por Covid-19 lo permita.

La madrugada de este lunes, ELF celebró el estreno de Callin, Super Junior ocupó las primeras tendencias de Twitter tras el lanzamiento de su nuevo video musical. El grupo se presentará durante la semana en los programas musicales de Corea para promocionar su regreso.

Super Junior lanza "Callin", una balada de invierno que enternece a sus fans

Nadie lo hace como ellos, Super Junior no solo son los reyes del K-Pop, se mantiene vigentes con 17 años de carrera y compitiendo con los artistas actuales de Corea. Su nuevo mini álbum "The Road: Winter for Spring" ya registra más de 90 mil copias vendidas.

Su video "Callin" está cerca del medio millón de reproducciones en YouTube, esta balada de invierno expresa los sentimientos de los integrantes por amar a esa persona especial y nunca dejarla ir, además, representa la transición de una estación a otra con la llegada de la primavera. El video combina escenas de los miembros con una historia animada de una pareja.

El álbum "The Road: Winter for Spring" ya se posicionó en el lugar 22 del chart de iTunes en Estados Unidos, "Callin" ya vendió varias copias y logró el #1 en más de 15 países alrededor del mundo. Super Junior también planea reunirse con sus fans por primera vez en una firma de autógrafos y una transmisión especial en vivo a través de su canal de YouTube.

Ryeowook de Super Junior da positivo por Covid-19

Un día antes de su comeback, Super Junior informó que Ryeowook dio positivo por Covid-19. El integrante del grupo no podrá unirse a las actividades promocionales junto a sus compañeros, también se ausentará de la reunión online y el fanmeeting. ELF compartió sus buenos deseos para su pronta recuperación. El cantante sería el quinto integrante en enfermarse, el caso más reciente fue Kyuhyun, quien ya se recuperó.

Te puede interesar:

Bangtan: Películas de amor recomendadas por Jungkook de BTS ¡Vas a llorar!

Dramas coreanos, desde Song Kong hasta Cha Eun Woo, que puedes ver gratis hoy