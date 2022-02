Yo soy Betty la fea: El épico crossover que nunca se cumplió con esta estrella mexicana

No solamente ha sido la telenovela más exitosa en el mundo, Yo soy Betty la fea también rivaliza con sagas como el Universo Cinematográfico de Marvel por los cameos que presenta en sus episodios, ya que durante su emisión, el drama colombiano incluyó a varios miembros de la farándula latinoamericana.

Figuras como los cantautores Armando Manzanero y Ricardo Montaner; la actriz Laura Flores; las modelos Adriana Arboleda, Amada Rosa Pérez, Catalina Acosta, Cecilia Bolocco e inclusive el presidente Andrés Pastrana fueron parte de los más de 40 personajes ilustres que compartieron escena con Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza.

Sin embargo, hubo una actriz mexicana que estuvo contemplada para compartir crédito con las estrellas de Yo soy Betty la fea, aunque no fuera dentro de la telenovela.

Es una relación súper tóxica; don Armando habla de el amor entre él y Beatriz Pinzón en Yo soy Betty la fea

Ana María Orozco es una de las actrices más queridas en Latinoamérica

El proyecto más ambicioso

En el 2017, 16 años después de que terminó la telenovela producida por el canal RCN, Fernando Gaitán escribió una obra de teatro que fue presentada en diversos puntos de Latinoamérica.

La puesta en escena se centraba en llevar a los personajes a un punto mucho antes de la recta final de la telenovela para que no interfiriera con los eventos ya conocidos por el público.

Gran parte de este esfuerzo fue iniciado por la actriz Natalia Herrera, quien se encargó de encarnar de nueva cuenta a Marcela Valencia y además produjo la obra. Su primer paso, indicó, fue buscar a cada uno de los actores para complacer al guionista Fernando Gaitán.

La actriz organizó lo relacionado con la obra.

Las primeras complicaciones fueron que María Eugenia Arboleda que hacía el papel de Mariana Valdez no fue localizable sino hasta que ya se había preparado una historia que no la incluía y en el caso de Ricardo Velez, quien interpretaba a Mario Calderón, había rechazado el papel y aunque se arrepintió no pudo ser incluido en la obra. Tampoco pudo estar en el proyecto Mario Duarte, encargado de hacer a Nicolás Mora.

Yo soy Betty la fea: ¿Cuál de las actrices fue el AMOR IMPOSIBLE de Don Armando?

El crossover que nunca pudo ser

Tras dos temporadas de mucho éxito en Colombia, se tenía pensado que esta puesta en escena también llegaría a otros países, dentro de los que se encontraban México y Estados Unidos.

Sin embargo, esto no pudo llevarse a cabo por dos razones. La primera es que el canal RCN, encargado de financiar la novela, había vendido los derechos a Telemundo, lo cual significaba pagar una suma cuantiosa de dinero. La segunda era que Ana María Orozco, intérprete de Beatriz Pinzón Solano había pasado mucho tiempo lejos de su familia.

Al terminar la telenovela, la actriz había decidido mudarse a Argentina, donde se casó y tuvo dos hijas, Lucrecia y Mía. El presentarse en el teatro había ocasionado no ver a los suyos durante varios meses y pidió que se terminara con la gira. Ante esto, a Natalia Herrera se le ocurrió reemplazar a la estrella del drama con otra mujer.

"Ana María digamos era la más disfrazada de todos nosotros, Betty pudiese haber muchas actrices", dijo.

La actriz fue contemplada para el papel.

Fue entonces que surgió la idea de llamar a Angélica Vale para que hiciera el papel de Beatriz junto al elenco original de la telenovela colombiana, lo cual hubiera roto la cuarta pared del universo de la serie y además hubiera concretado un crossover que hubiera alegrado al público mexicano, quien ya había visto a la hija de Angélica María como Lety en La fea más bella.

" Hubiera sido un golazo", dijo.

Al final, por motivos de agenda, de derechos y de los actores se tuvo que cancelar la incursión al público mexicano, países como Costa Rica o El Salvador lograron pudieron disfrutar de esta reinterpretación de los personajes en un espectáculo que aún a día de hoy es recordado.

