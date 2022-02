La particular cábala de Ángela Aguilar para antes de salir al escenario

Ángela Aguilar con tan sólo 18 años ya logró cautivar al mundo y actualmente arrastra un enorme número de público que la acompaña en todos sus shows y apariciones públicas.

La amada Ángela Aguilar estará realizando su gira "Mexicana Enamorada" a lo largo y ancho de México y también por Estados Unidos donde ya ha sabido cosechar seguidores. La misma ya comenzó el 18 de febrero y espera concluir el 18 de junio.

Ángela es un claro ejemplo de que cuando uno tiene el cariño del público y se es verdaderamente talentoso la edad no es un impedimento para llegar a lo más alto. Recientemente se presentó en Ciudad de México en uno de los tantos conciertos que integra su gira "Mexicana Enamorada". En él demostró estar a la altura de los grandes cantantes que fueron su padre y su abuelo, los enormes Pepe Aguilar y Antonio Aguilar.

Ángela Aguilar confiesa ser un poco rara en la previa de sus shows, tiene ciertos rituales que los debe cumplir religiosamente. “Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer. Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes del show para poder estar bien vocalmente. "

La cábala que más llamó la atención de Ángela Aguilar es la que realiza en los momentos previos a salir al escenario: "Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que digo: ‘ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar’. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco."