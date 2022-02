33 años sin Mauricio Garcés, el actor que terminó como presentador de palenques tras triunfar en el cine mexicano

Mauricio Garcés, uno de los galanes más reconocidos de la década de los 60, es sin duda uno de los íconos más importantes del cine mexicano. Su talento lo llevó a lo más alto de la industria y su historia es hasta hoy un ejemplo para aquellos que aspiran a entrar en el mundo de la actuación.

Nacido un 16 de diciembre de 1926, Mauricio Férez Yázbek era hijo de padres libaneses que llegaron a México en la década de los 20. Era el más pequeño de sus tres hermanos y sus padres se dedicaban a la venta de uniformes petroleros en el puerto de Tampico, Tamaulipas. El pequeño Garcés creció entre ropa, lo que le permitió empezar a desarrollar sus conocimientos en ropa estilos y cortes, mismos que más adelante le ayudarían a consolidar grandes personajes.

En 1935 su familia pierde todo tras una fuerte inundación en Tampico. El negocio se va a la quiebra y, con él, la familia se ve obligada a migrar a la Ciudad de México. Ahí asistió a la Secundaria Técnica #1, dónde conoció a personajes como Jacobo Zabludovsky. Su carrera comenzó a los 17 años cuando en una estación de radio comenzó a actuar como Clark Gable.

Finalmente, en el 57 debuta en la obra "¿Aló, aló? Número equivocado", pero tan solo un año antes había realizado su primer papel icónico como "galán otoñal", más tarde formó parte de "Don Juan 67" y a partir de entonces el papel de un hombre seductor lo perseguiría hasta sus últimos días.

Entre sus producciones más importantes también se encuentra "Modisto de señoras", "Departamento de soltero", "Fray Don Juan" y "Vidita Negra", donde colaboró con grandes figuras del cine mexicano. Pese a su fama de galán, el actor jamás contrajo matrimonio, un detalle que generó muchas especulaciones entorno a su orientación sexual.

¿Qué fue de Mauricio Garcés?

Foto: Especial

Tras todo su éxito en el cine mexicano, el actor poco a poco comenzó a alejarse de la pantalla grande. Incluso, la actriz mexicana Isabel Lascurain, quien además fue integrante del famoso grupo Pandora, afirmó haberse encontrado con el actor en un palenque en Texcoco donde era presentador.

"El que era el presentador que nadie pela era Mauricio Garcés", comenzó a contar para el podcast "El Pedcast" de José Eduardo Derbez. "Mauricio Garcés era el presentador del palenque. Se había quedado tan sin lana que (estaba en el palenque). Yo le dije al señor '¿qué hace usted de presentador? usted es Mauricio Garcés ¿de qué me está hablando' y me dijo: 'es que no tengo dinero'", comentó.

Además del evidente declive de su carrera, Garcés fue diagnosticado con un enfisema pulmonar que deterioró su salud por varios años. El actor pasó sus últimos días con fuertes dificultades para respirar hasta que el 27 de febrero de 1989 un paro cardiaco le quito la vida en su apartamento de Ciudad de México.

