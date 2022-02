Los Polinesios hacen con sus seguidores un compromiso social viral

Los Polinesios comenzaron a compartir contenido en su canal de YouTube en 2012, primero fueron bromas familiares y después retos que les pedía la gente; hoy son una marca registrada, con un espectáculo en el que cantan, bailan y actúan en recintos para miles de personas y han convivido hasta con el Papa Francisco, ya que consideran que su mensaje va más allá de entretener.

“En redes sociales compartimos cosas que tienen que ver con la parte social de cuidar el planeta. De hecho, estamos por lanzar unos especiales que grabamos en la India, hablando de la importancia del cuidado animal y su papel en los ecosistemas”, comentó Rafael, el mayor de los tres hermanos y la mente creativa del concepto.

Rafa quiere que el público cobre consciencia sobre las problemáticas que hay en el mundo, por eso trabajan de la mano con organizaciones y personas expertas que los ayudan a canalizar sus esfuerzos, para que su voz inspire a millones de personas.

DURO CAMINO

Pese a la fama que tienen, jamás los prepararon para las críticas y la presión por tratar de complacer a sus fans, algo que los desestabiliza e incluso los ha hecho pensar en el retiro.

Especialmente a Leslie, la menor, al menos así se aprecia en “Los Polinesios Revolution”, un documental donde muestran cómo se convirtieron en un fenómeno, cómo enfrentaron a sus papás para dejar el trabajo y la escuela para dedicarse a grabar videos.

“Estar expuesto todo el tiempo es difícil, poco a poco he aprendido a ser más fuerte y no darle peso a esos comentarios, porque sé que cada uno de nosotros tiene esencia propia. Es complicado, pero no estoy sola, mis hermanos me apoyan”, afirmó Leslie.

Entre los tres se cuidan, pero también se pelean a la hora de decidir que es mejor en sus proyectos, pero pese a todo, saben que la familia siempre es primero.

