VLA: ¿Qué es la endometriosis, la enfermedad que padece Sofía Aragón?

El pasado fin de semana, Sofría Aragón brilló por su ausencia en “Venga la Alegría Fin de Semana” por lo que comenzaron a surgir rumores sobre su supuesta salida definitiva del famoso matutino de TV Azteca, sin embargo, fue ella misma quien se comunicó al programa para aclarar la situación y señaló que no asistió al programa debido a que estaba sufriendo los estragos de una enfermedad llamada endometriosis, por lo que a continuación te decimos todo lo que dijo la bella conductora y qué es este terrible padecimiento.

Para empezar, Sofría Aragón señaló que se encontraba en recuperación, pero bien, además, agradeció todas las muestras de apoyo y solidaridad en esta difícil situación y explicó de viva voz un poco de lo que es esta enfermedad y como la ha sobrellevado.

“Desde los 16 años me detectaron o diagnosticaron una enfermedad que se llama endometriosis, es un tema muy personal porque involucra tus trompas (de Falopio), tu útero, tu matriz y entonces ha sido una lucha constante, es una enfermedad de la que no se habla mucho, pero creo que casi el 14% de las mujeres del mundo lo padecen, es una enfermedad silenciosa que duele muchísimo, no presenta síntomas tan notorios y por eso es difícil de detectar, pero vamos a darle fuerza”, señaló la modelo.

En otro momento de la entrevista, Sofía Aragón explicó que decidió probar un nuevo tratamiento menos agresivo con su cuerpo (Laparoscopía), sin embargo, señaló que también tiene consecuencias como impedirle caminar y moverse con libertad, no obstante, señaló que se sometió a este tratamiento debido a que busca en un futuro ser madre, además señalo cuándo volverá a sus actividades normales.

“A los 16 años me empezaron a dar tratamientos hormonales, pero afectan mucho la salud y desde hace dos años deje de tomarlas y estoy en un tratamiento que me ayudará a preservar mi reserva ovárica para poder asegurarme de, en un futuro, tener hijos, porque es uno de mis más grandes sueños, entonces me encuentro en este tratamiento, este fue un mes difícil, durante mi periodo fue muy doloroso y empecé un tratamiento que incapacita de moverme y de caminar pero vamos a estar fuertes y poder estar el próximo fin de semana con ustedes”, señaló la conductora.

Para finalizar, la bella conductora de "Venga la Alegría Fin de Semana" señaló que nunca ha tratado de ocultar su padecimiento, sino todo lo contrario pues busca que se le dé mayor visibilidad para que más mujeres puedan detectar esta enfermedad y tomar medidas a tiempo que beneficien su salud.

¿Qué es la endometriosis?

De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Salud, la endometriosis es una condición inflamatoria en la que tejido parecido al endometrio se puede encontrar en zonas fuera del útero como en ovarios, trompas de Falopio, intestino, vejiga y colón.

Este tejido genera diferentes adherencias que pueden dificultar el funcionamiento de los órganos a los que se van pegando por lo que provocan dolor, además, en algunos casos propician la aparición de tumores y quistes, además, también puede tener como consecuencia la infertilidad.

Entre los síntomas que caracterizan a este padecimiento se encuentran principalmente intensos dolores durante el periodo menstrual y actualmente el tratamiento más recurrente para esta enfermedad es la laparoscopía, el cual es un proceso quirúrgico que consiste en realizar una o dos pequeñas incisiones en la zona abdominal para eliminar a través de la escisión o electrocauterización estos tejidos.

SIGUE LEYENDO:

¿Con el corazón en pedazos? Sofía Aragón asegura estar decepcionada del amor tras romper con su prometido

Queridos conductores "abandonarán" VLA para irse a otro jugoso proyecto