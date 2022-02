Esta es la canción que Eduin Caz y Christian Nodal cantan juntos para recordar a Vicente Fernández | VIDEO

Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Camilo, David Bisbal, Eduin Caz y Christian Nodal llevarán a cabo un homenaje a Vicente Fernández, el artista mexicano que falleció el pasado 12 de diciembre en Guadalajara, Jalisco y que es considerado un icono de la musical regional mexicana.

Será hoy durante la transmisión de Premios Lo Nuestro que realizarán desde Miami, Florida los galardones y el espacio en el que los artistas canten varios de los éxitos del “Charro de Huentitán”.

En Internet y redes sociales circulan algunos videos en los que se muestran momentos de los ensayos de Premios Lo Nuestro, en las imágenes se aprecian los famosos sobre el escenario y cumpliendo de manera profesional.

¿Qué canciones van a cantar?

En una grabación se aprecia el momento en el que ensayan el tema “De qué manera te olvido”, pero se especula que serán más las piezas que llevarán a la pantalla.

Cabe señalar que el productor del espectáculo es Pepe Aguilar y fue quien defendió la alineación y logró reunir a todos los aristas que asegura también son sus amigos.

Los que causaron revuelo pues se ven juntos, cosa que no había pasado anteriormente son Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme y Christian Nodal, pues aunque mencionan que no tienen una mala relación, la poca cercanía que tenían quedó atrás cuando el ex novio de Belinda declaró que era cero probable una colaboración con la banda.

Una de las cosas que se empezó a decir es que cuando se encontraron en los ensayos las cosas no habían salido bien y que no se hablaban, pero fue Pepe Aguilar la persona que reveló en una trasmisión en vivo que Eduin Caz y Nodal si se saludaron cuando se vieron en Premios Lo Nuestro.

