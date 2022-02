BTS: Suga sufre hackeo en Spotify y el ARMY está molesto

El ARMY comenzó alertar a todos los miembros del fandom después de que se dieran cuenta que el Spotify de Suga fue hackeada. Las sospechas se desataron después de que apareciera en su lista musical apareció una extraña canción que no tiene ni la voz del cantante ni la de algunos de los integrantes de BTS.

En Twitter se hizo tendencia la palabra 'Suga Song' y aunque a primera vista parecería que se trataba de un posible trabajo del rapero de Bangtan, como 'Stay Alive', OST oficial de 7 FATES CHAKHO que interpreta Jungkook, la realidad era completamente diferente, pues los seguidores de la agrupación surcoreana estaban denunciando la aparición de este sencillo.

El tema que aparecía en la lista de reproducción no era similar a algún trabajo anterior de Min Yoongi, pues hay que recordar que además de escribir y producir para la banda de k-pop, el cantante ha lanzado otros éxitos con artistas como IU, Lee So Ra, JUICE WRLD, Suran, por mencionar algunos de sus trabajos en donde también firma como Agust D.

¿Qué pasó con la cuenta de Spotify de Suga?

De acuerdo a los fans, la canción que aparecía en la cuenta de Spotify de Suga era de la artista Nitush Ragav, quien es originaria de India, además el tema fue compuesto por Magahiya Jawan. Sin embargo, en los créditos no aparece el nombre del rapero o alguno de sus seudónimos o nombre oficial.

“Hello there's an unknown song credited to SUGA of @BTS_twt Please fix this, Thank you! @bts_bighit @SpotifyCares (Hola, hay una canción desconocida acreditada a SUGA de @BTS_twt Por favor, solucionen esto, ¡gracias!)”, colocaron varios miembros del ARMY en un mensaje para la plataforma de música y para la banda.

Mientras algunos afirman que la cuenta de Yoongi fue hackeada, otros indican que sólo fue mal etiquetada y se trata de un error por parte del sitio de reproducción de música. En tanto, en Spotify ya no aparece la extraña melodía en el perfil del cantante de k-pop, sin embargo, se creó otro usuario con el mismo nombre, por lo que el ARMY ha recordado que el username oficial del rapero está en altas, es decir SUGA.

'Suga Song' se encuentra en Spotify

SIGUE LEYENDO:

Películas de amor recomendadas por Jimin de BTS que puedes ver hoy mismo

BTS es coronado como los mejores artistas del mundo por segundo año