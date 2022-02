Bangtan: ¿Cuáles son las canciones más polémicas de BTS?

BTS es un fenómeno musical que se ha posicionado en lo más alto de las listas mundiales, la banda de K-Pop ha logrado lo que ningún otro artista coreano. Sin embargo, el precio de la fama ha hecho estragos en su carrera, pues fueron señalados por algunas de sus canciones que fueron calificadas como ofensivas.



El mensaje que comparte Bangtan a través de sus temas suele ser sobre el amor propio, críticas sociales, sus propias luchas contra la depresión y la esperanza en medio de los peores momentos como la pandemia. También han mostrado su lado más rebelde al cantar sobre algunos elementos de la sociedad coreana.

Aunque la música es una forma de expresión, Bangtan ha sido blanco de críticas por el significado de algunas de sus letras, pues aunque no tuvieran la intención de retratar ciertas situaciones, sus propias fans señalaron que no fue su mejor decisión. Estas son sus canciones más polémicas.

Las letras más polémicas de BTS

War or hormone

Esta letra retrata la atracción por una chica, describiendo a la mujer como el mejor regalo. Sin embargo, RM fue duramente criticado por esta canción, pues fans la calificaron como algo misogino. El rapero de Bangtan reconoció su error y aseguró que fue una oportunidad para reflexionar sobre cuestión de género, incluso aseguró que sus canciones son revisadas por una catedrática en estudios de la mujer.

Joke

Fue otra de las canciones que convirtió a la banda en un blanco fácil, pues la letra retrata "nunca fuiste jefa, en lugar de jefa voy a decir gonorrea". Su canción fue considerada como algo ofensivo, pero también reconocieron su error e hicieron una autocrítica sobre este tipo de temas.

Converse High

Finalmente, otra de las polémicas fue por esta canción que dice: "Me gustas, pero nunca uses converse bajas". Se consideró que objetivizaba a la mujer, por lo que nuevamente fueron criticados.



Sin embargo, Bangtan ha aprendido de sus errores y su música ha evolucionado en sonido, producción, composición y madurez. No por nada han sido reconocidos por su talento musical.

Sigue leyendo:

¿Jimin lanzará una nueva canción? Filtran "próximo" proyecto de BTS

BTS: Suga sufre hackeo en Spotify y el ARMY está molesto