¿Jimin lanzará una nueva canción? Filtran "próximo" proyecto de BTS

¿Jimin lanzará una nueva canción? BTS se está preparando para su próxima gira 2022 “Permisión to Dance On Stage” y su nuevo álbum. Además, este jueves el nombre del cantante se hizo tendencia por los rumores de un posible OST.



El grupo surcoreano se destacaron tener actividades grupales y en solitario. Desde mixtapes, OST de doramas, colaboraciones y diseño de mercancía oficial. Aunque solo la rap Line ha debutado con sus materiales individuales, Jimin podría ser el siguiente.



En redes sociales, ARMY compartió la tendencia Jimin OST, pues se pudo haber filtrado el próximo proyecto de BTS. Las fans también denunciaron a la cuenta que dio a conocer la información, la cual no está confirmada por BigHit. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

BTS: ¿Jimin lanzará una nueva canción en solitario? Así reacciona el ARMY

La mañana de este jueves, Jimin se volvió tendencia en Twitter tras los rumores del lanzamiento de una nueva canción. Al parecer, el idol de BTS estaría participando en un OST, no se específico si es para un drama coreano o un videojuego de la banda. La información provino de una cuenta de Instagram, que se ha encargado de revelar otros proyectos, como su colaboración con Coldplay.

Los rumores comenzaron porque el perfil en Instagram de @lilg27 publicó en sus stories sobre el lanzamiento de una nueva canción de Jimin. Sin embargo, además de revelar información no autorizada, las fans de BTS aseguraron que se jacta de ser un productor del grupo y no es la primera vez que filtra un proyecto.



Algunas ARMY pidieron reportar la cuenta para no afectar el trabajo de los chicos. La cuenta aseguró que Jimin ya comenzó a grabar la canción y se lanzará pronto. Poco después, surgieron noticias de que al parecer todo es falso.

