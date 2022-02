Sofía Toache, la esposa de Edson Álvarez que enciende la red en atrevidos bikinis: FOTOS

Edson Álvarez es uno de los jugadores más destacados del momento, y como pasa con muchas figuras públicas, son sus parejas quienes terminan llamando la atención, como sucede con la esposa del futbolista, Sofía Toache, una hermosa joven que presume en Instagram atrevidas fotos en bikini con las que enciende la red y causa revuelo entre los fans del defensa del Ajax.

Edson Omar Álvarez Velázquez, nombre completo del deportista, también es una de las importantes figuras de la Selección Mexicana. Antes de llegar a Holanda con el Ajax, fue parte del Club América, en el que inició su carrera en la categoría sub-17, hasta el 2019, cuando se completó su transferencia a los Países Bajos.

¿Quién es la esposa de Edson Álvarez?

Tras su salida del América con rumbo a Europa , Álvarez vivió uno de los momentos más complicados junto a su pareja, pues no pudo contar en un inicio con la compañía de Sofía Toache, debido a que era considerada menor de edad en los Países Bajos. Junto a su novia, el futbolista tiene una hija, llamada Valentina que llegó a sus vidas en octubre de 2019.

"La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura", dijo Edson a De Telegraf en 2020.

De Sofía se sabe que tiene 23 años, y antes de irse a vivir a Ámsterdam con el popular jugador de fútbol, era estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además, ha hecho algunos trabajos en el modelaje, destacando por su belleza.

Sofía Toache enciende la red en atrevidos bikinis

Sofía y Edson llevan juntos un largo tiempo, pues la guapa joven estuvo presente cuando salió campeón con el Club América en el 2018. En redes sociales ambos son muy abiertos con su relación, pues en diversas ocasiones han compartido fotografías con el otro en las que se dedican amoroso mensajes.

Sofía presume cuerpazo. Foto: Especial

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 110 mil fans, Sofía se deja ver con sus mejores atuendos, y sobre todo ha llamado la atención por sus fotografías en bikini, pues muestra una curvilínea y esbelta figura que es admirada por muchos y muchas.

Además, la joven de 23 años también deja ver sus lujosos gustos, pues en una de las instantáneas que compartió en este 2022, se le ve presumiendo un coqueto traje de baño de dos piezas de la firma de moda francesa Christian Dior, marca conocida por tener prendas con valores de miles de pesos.

SIGUE LEYENDO:

El Fantasma: ella es Perla Limón, la bella mujer que le robó el corazón al cantante de regional mexicano

Exatlón México: Él es Edgar Santana, el guapo novio de Ana Lago | FOTOS