¿Qué son los fanchants de BTS? Te los debes aprender antes del concierto

Asistir a un concierto de BTS es el sueño de toda ARMY. El grupo K-Pop solo ha visitado México en tres ocasiones, pero desde el 2017 no han regresado. Quienes han tenido la oportunidad de verlos en vivo han podido tener una de sus mejores experiencias, pues los shows de los idols surcoreanos son muy diferentes a los de cualquier artista.

Este 2022, BTS iniciará su gira "Permission to Dance On Stage" en Seúl con tres fechas y también llegarán a Las Vegas con este tour mundial, se espera que revelen más países e incluyan a nuestro país. Además de contar con una gran producción, los conciertos de Bangtan son algo único.

Además de llevar la famosa lightstick para iluminar el recinto con el color oficial de BTS, también debes aprenderte los llamados fanchants. Estos son muy famosos en el K-Pop y las fans deben cantarlo durante las presentaciones del grupo. ¿Sabes qué son y cuáles?

¿Cuáles son los fanchants de BTS?

Los fanchants se traducen al español como canto de fan y son una de los elementos principales del K-Pop. Estos se entonan en los conciertos y durante las presentaciones de BTS, es un coro, frases, palabras o los nombres de los integrantes que se entonan en medio de la canción.



Por ejemplo, en "Fake Love", el ARMY debe repetir esta frase cuando Jungkook u otro integrante canta. Por lo regular, los fanchants solo se incluyen en las canciones principales de los álbumes, presentaciones especiales o las propias fans los crean. Esto es con la intención de incluir a las fans y hacerlas partes del grupo, además la experiencia en los conciertos en vivo es una forma de mostrar su apoyo gritando este coro.

ARMY suele aprenderse de memoria los fanchants para poder cantarlos a todo pulmón, pues es una de las tradiciones más populares del K-Pop y algo que hace a este fenómeno de la música algo único. Para su gira Permission to Dance On Stage, deberás aprenderte algunos como Butter, Dynamite, ON, Fire, Dope, DNA, Fake Love, entre otros.



