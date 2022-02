"Soy un hombre": Paco Stanley y la vez que se rapó en VIVO en televisión nacional

"Yo creo que debe haber un indulto, no sean así. Por piedad", fue la frase con la que Paco Stanley intentó convencer al público de Pácatelas de que lo apoyaran para convencer a uno de sus músicos de perdonarle la apuesta que habían hecho.

Días antes, el conductor había asegurado a un saxofonista, que ayudaba a crear la música de fondo en el show, que no había forma de que el América terminara derrotado por el Guadalajara en el clásico del futbol mexicano.

Pese a esto, las Chivas se hicieron con el triunfo, lo cual hizo que el también locutor tuviera que cumplir con lo acordado y por raparse la cabeza. Para añadirle limón a la herida, el instrumentista llevó una playera de su equipo para burlarse de Paco.

"Tú no te rías, de qué te ríes Ya no puedes venir a trabajar aquí, aquí ya no es tu trabajo, aquí ya nadie te quiere", fueron las frases que usó Stanley en contra del músico, quien siguió la broma y salió del estudio.