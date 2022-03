Exatlón All Stars: Ana Lago ELIMINA a Ximena Duggan y rompe en llanto

Domingo de Duelo de Eliminación en Exatlón All Star y las cosas se pusieron, literalmente, color de hormiga, pues tres atletas rojos y una azul se fueron a esta complicada etapa en la que uno de ellos se tendrá que despedir definitivamente del popular reality.

En esta ocasión, los participantes sentenciados por ser los de menor rendimiento fueron: Ana Lago, Heliud Pulido, Haber Gallegos y por el lado de los azules Ximena Duggan. Fue así como arrancaron la competencia en el circuito entre los colorados.

¿Qué dijeron los atletas?

Equipo Rojo

Ana Lago: Entro bien. estoy motivada, feliz. Creo que va a ser una competencia bastante difícil, porque hay muchos sentimientos encontrados de enfrentarme con Helium y haber para salvarnos, pero es ahí donde tenemos que sacar la garra. Va a ser una gran competencia.

Heliud Pulido: va a ser difícil competir contra Heber que es mi mejor amigo. Del otro lado está Ana con la que hice una súper amistad. Estoy bien, no es la primera vez que enfrenten un Duelo de Eliminación. Daré mi máximo esfuerzo.

Haber Gallegos: Estoy nerviosos. A todos se nos presenta en momentos importantes. Vengo con ansiedad de enfrentarme con mi equipo y salvarme.

Equipo Azul

Ximena Duggan: Vengo tranquila y con los nervios que la competencia merecen. Soy alma, soy más que un juego. Esta tranquila, estoy muy bien.

Se salvan los varones rojos

Fue así como los integrantes del equipo rojo se lanzaron al circuito en carreras de tres vidas. El primero en salvarse fue Heliud Pulido, quien a pesar de haberse lesionado en la fuente, logró afinar su puntería en el derribo de totems.

El segundo en salvarse tras derrotar a Ana Lago fue Heber Gallegos, quien se retiró del lugar sin emitir palabra. Esto fue algo duro para el "Ave Fénix", quien rompió en llanto al saberse en desventaja contra Duggan, pues ella argumentó llegar cansada. Heliud Pulido fue el encargado de levantarle el ánimo.

Ana Lago logra sacar a Duggy Drummer

Tras una serie de carreras donde Ana Lago se fue despegando poco a poco de la atleta azul, los enfrentamientos se fueron poniendo cada vez más interesantes; sin embargo, Duggan comenzó a tener una serie de fallas como una caída o problemas en la fuente.

Cuando vio que el último tótem cayó, "Ave Fénix" cayó rendida y con lágrimas mientras que su rival caminó hacia las gradas, consiente de su destino.

Una vez que estuvo frente a Antonio Rosique, la jalisciense dijo irse contenta y agradeció el apoyo de la gente:

Antes que nada, me encanto este duelo. Me encantó competir contigo Ana, sacaste lo mejor de mi. Se sintió que las dos teníamos unas ganas increíbles de quedarnos. Te admiro, eres una gran atleta. A la gente le agradezco por confiar en mi. A mi famlia la pude sentir siempre, en cada felicidad, sonrisa, bajón. Me voy contenta, feliz, de haber conocido a este equipazo. 'Koke' te voy a extrañar mucho, siete meses. Los guardo en mi corazón mucho.

