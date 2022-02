Tras 35 años, Caifanes busca su reemplazo en el rock mexicano

Hace 35 años Caifanes llegó a la escena del rock y poco a poco cobró fuerza. Después, apoyando a otras bandas lograron que el género se posicionará en los 90, hoy este estilo no tiene la misma fuerza, pero Alfonso André considera que sí hay talento en las nuevas generaciones, sólo hace falta más apoyo de las personas.

“La gente está en otra onda y parece que se olvidan un poco del rock. No estamos apostando por los nuevos valores y eso es un grave error, porque si no alimentas a estos grupos que vienen abajo, se va acabar el movimiento. Nosotros algún día nos retiraremos y hay que apoyar a los jóvenes para que ocupen nuestros lugares”, afirmó el músico.

André siente que también los medios deben creer en los nuevos talentos, tan sólo en la radio no se escucha rock, ni siquiera la música de ellos, ya que desde hace tiempo es un espacio cerrado para el género.

Alfonso conoce a los nuevos grupos a través de su hijo, Julián André, quien toca en Beta, pero no reciben apoyo: “Si no los ayudamos tiran la toalla y eso es normal, porque si no ven resultados es difícil seguir”, agregó.

EVOCAN RECUERDOS

Caifanes se presenta esta noche en el Palacio de los Deportes, un recinto especial para ellos porque fue el primer lugar grande en el que tocaron en México junto a Soda Stereo, la noche del 10 de marzo de 1991, como parte de ese movimiento que hoy ve débil, “Rock en tu idioma”.

Desde entonces han visitado este lugar decenas de veces, pero nunca repiten un show, para la velada de hoy tocarán canciones de Jaguares, la banda que Saúl Hernández y Alfonso crearon, tras la separación de Caifanes. Además, presentarán por primera vez en vivo su sencillo, Sólo eres tú, tema en el que invitan a la gente a salir del ciberespacio.

Sobre la polémica salida del grupo de Sabo hace un año, André reconoció que hubo diferencias entre los miembros de la banda, pero aseguró que aún hay respeto y cariño hacia el bajista, por lo que espera que esté de regreso pronto y no dio más detalles, ya que aplican bien el dicho: “los trapos sucios se lavan en casa”.

MAAZ