¿Indirecta para Belinda? Circula VIDEO de Nodal con fuerte mensaje sobre el amor tras su ruptura

Desde que Christian Nodal terminó con Belinda, sus fans están cada vez más pendientes de los mensajes que da el artista tanto en sus cuentas como en sus conciertos. En redes sociales está circulando un video en donde el cantante de 'Botella tras botella' habla sobre el amor tras su ruptura.

El intérprete de regional mexicano y la actriz de telenovelas sorprendieron al llamado 'Nodeli' al anunciar su separación después de que se dejaran ver muy románticos a principios de año y los planes de boda. Aunque han surgido diferentes teorías de la razón por la que los artistas concluyeron su romance, fue la protagonista de 'Amigos por siempre' quien tuvo que salir a defenderse y anunciar que denunciará a sus retractores por violencia de género.

Así habló Nodal en concierto tras ruptura con Belinda

En tanto, el cantante de 23 años ha continuado con su carrera, pues además de firmar con la disquera Sony Music y lanzar un nuevo tema musical "Ya no somos ni seremos" que desató los memes, comenzó con su gira por Sudamérica y esta semana se presentó en Honduras, en donde dio fuerte un mensaje sobre el amor.

En redes sociales como Twitter e Instagram circula un video de su supuesta presentación en el estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, en donde antes de interpretar una de sus canciones, Nodal da unas palabras que muchos asistentes interpretaron como una indirecta para su exnovia.

“La siguiente canción la compuse en una etapa de mi vida, hace unos cuatro o cinco años, cuando no sabía que las cosas más bellas de la vida no se podían comprar, cosas como la lealtad, el respeto, el amor, la fidelidad, la confianza, una buena mistad…” se escucha decir supuestamente al cantante de 'Adiós Amor' en el clip difundido por el canal Chisme No Like.

Asimismo, en la grabación se puede escuchar a los fans gritar el nombre de la intérprete de 'Bella traición'. En tanto, en redes sociales se han dividido los comentarios, pues mientras hay algunos que afirman que se trató de una indirecta para la también actriz y empresaria, otros señalan que está "ardido" y han salido a defender a Beli, quien cada vez recibe más apoyo de sus seguidores.

SIGUE LEYENDO:

¿Cuánto le daría el Monte de Piedad a Belinda si decidiera empeñar el anillo que le dio Nodal?

¿Belinda y Nodal van a regresar? 'Su reconciliación está cerca': Gustavo Adolfo Infante | VIDEO