¿Cuánto le daría el Monte de Piedad a Belinda si decidiera empeñar el anillo que le dio Nodal?

Ahora que el tema de la ruptura de Belinda y Nodal se ha vuelto el tema de conversación en redes sociales, algunas marcas han aprovechado el tema para hacer estrategias de marketing, y ejemplo de ello es el Nacional Monte de Piedad, que en exclusiva con 'Ventaneando', afirmó ser la alternativa ideal para que la intérprete de 'Egoísta' empeñe su anillo.

"Simplemente tiene que traer su anillo, su identificación oficial vigente y eso es todo; tendrá que hacer un registro de todos sus datos, pasará con nuestro perito valuador experto, él le dirá el monto del préstamo que podríamos hacerle a través del avalúo y ella nos indicará si quiere recibir el dinero en efectivo o en alguna cuenta bancaria", afirmó un ejecutivo de la institución.

De acuerdo con el representante del Monte de Piedad, el préstamo sería muy rápido y el monto dependería del avalúo que determine el peritaje en función del quilataje y el gramaje de la joya.

Lo que sí quedó claro es que al empeñar el anillo que le regaló Nodal, Belinda no obtendría el 100% del valor de la joya, ya que ésta, por mucho le podría retribuir entre el 80 y el 90%.

Si el anillo de compromiso tiene un valor de 60 millones de pesos mexicanos, Nacional Monte de Piedad podría prestarle a Belinda, alrededor de 40 millones de pesos, suponiendo que la institución acepte este tipo de prendas y que cuente con la solvencia suficiente al momento de la transacción.

Aunque seguramente, los Nodeli podrían incluso hacer una oferta mayor por el valor sentimental de la joya, ya que es el símbolo de una de las relaciones más queridas del espectáculo.

No obstante, el ejecutivo del Monte de Piedad, garantizó que es posible que Belinda termine obteniendo más del valor por el que empeñe su anillo de compromiso, ya que si éste es vendido por la institución a un costo mayor del préstamo que se le brinde a la cantante, ella también se vería beneficiada.

"Vamos a pensar que ella no puede recuperar el anillo y lo deja pasar, entonces yo tengo que tomar esa prenda y ponerla a la venta, pero la prenda sigue siendo de Belinda, no es mía; si yo vendo esa prenda a un monto mayor del que le presté a Belinda, yo le voy a hablar por teléfono y le voy a decir: Beli, pues ganando como siempre, ¿qué crees? Vendí tu joya y te acuerdas que yo te había prestado digamos 10 pesos, y con los intereses me debías dos pesos más,12 pesos, pero la vendí en 16 Beli, así que ¿qué crees? Los otros cuatro son para ti", aclaró el Nacional Monte de Piedad.

Lo anterior es lo que se conoce como 'demasía', y gracias a lo cual, Belinda terminaría obteniendo más de lo que en realidad le prestarían por el anillo que le dio Nodal, esto claro, en el supuesto de que quisiera conservar la joya y posteriormente darla en prenda.

