Vicente Fernández: Merle Uribe quiere que su romance este en la bioserie del 'Charro de Huentitán'

Después de que se diera a conocer que habrá dos series biográficas de Vicente Fernández, la vedette Merle Uribe dijo que le gustaría aparecer en una de estas producciones para que se cuente su romance con el 'Charro de Huentitán'. Las declaraciones de la actriz han causado mucha polémica, ya que muchos piden que respete la memoria del cantante.

La actriz que se volvió famosa en los años 70 ha revelado que mantuvo una relación con el cantante de 'Hermoso cariño' y 'Estos Celos' durante varios años, mientras el intérprete estaba casado con su esposa María del Refugio Abarca, mejor conocida como 'Doña Cuquita'.

Ahora, durante una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, Uribe manifestó que no le importaría aparecer en la bioserie del papá de Alejandro Fernández, con el que trabajó en las películas 'Picardía mexicana 2' y 'Entre compadres te veas' y asegura tuvo una relación de siete años.

"Si me hablaran yo con gusto les puedo narrar varias cosas que viví y con mucho gusto, porque hay mucha gente que en otras series dicen '¡ay, no! que no hablen de mi', ya sabes firmar contratos, a mí no me importaría. Yo he sido muy clara y muy sincera, cero hipocresía".

¿En qué serie le gustaría aparecer: Pablo Montero o Jaime Camil?

La actriz aseguró que podría ser más interesante la serie que protagoniza Pablo Montero, debido a que estará basada en la biografía no autorizada del cantante, mientras que en la de Netflix que estelariza Jaime Camil, sólo se contará el romance que tuvo con Doña Cuquita y no revelará más detalles de su vida.

"Si me gustaría que sacaran el pesado que viví con él (Vicente Fernández) trabajé con él y tuvimos un romance. Habría que decirle a Juan Osorio que me hable y yo le cuento muchas anécdotas con Vicente", dijo la actriz en entrevista para el canal de YouTube.

Asimismo, aseguró que le gusta más Pablo Montero interpretando al 'Charro de Huentitán', pues el actor de 47 años también es intérprete de regional mexicano, y aunque no tiene el mismo tono de voz, podría hacer un gran trabajo. "Pablo canta, Camil no sé, yo no creo que cante. Pero yo digo que Pablo Montero. Va a ser muy difícil que haga la voz de Vicente", finalizó.

