Ludwika Paleta rejuvenece, se muestra al natural y se ve de 20 años

La actriz Ludwika Paleta se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres, pues constantemente comparte mensajes positivos y se deja ver al natural presumiendo su rostro sin una gota de maquillaje. Esta vez la artista dejó a todos sus seguidores sorprendidos al rejuvenecer y lucir como veinteañera.

La artista originaria de Polonia llegó a México desde muy niña y rápidamente llamó la atención de los productores de televisión, pues a la edad de 11 años fue parte del melodrama 'Carrusel'. Posteriormente siguió trabajando en la pantalla chica y en su juventud hizo telenovelas como 'Amigas y Rivales', en donde compartió créditos con Adamari López.

Paleta de 43 años ha demostrado que es polifacética, pues además de ser actriz en redes sociales como Instagram, deja claro que también es una conocedora de la moda, ya que constantemente comparte los lujosos conjuntos, vestidos y trajes de importantes marcas mexicanas e internacionales.

Así rejuveneció Ludwika Paleta

Además de compartir en sus cuentas oficiales sus mejores looks, también aprovecha para dejarse ver al natural, debido a que sube algunas fotos en los que luce sin una gota de maquillaje. Es poco común que las artistas dejen el glamur y las poses, sin embargo, Ludwika siempre se ha mostrado muy auténtica.

En la última foto que subió a su cuenta de Instagram, en donde la siguen 3.6 millones fans, la protagonista de 'Madre sólo hay dos' se mostró con el rostro limpio, por lo que se alcanza ver su cara un poco roja, algunas de sus características pecas y sus brillantes ojos claros, que han conquistado al público mexicano.

"GRACIAS. THANK YOU. DZIEKUJE. GRAZIE. OBRIGADA. MERCI", son las palabras que colocó la actriz en su descripción que acompañó con un emoji de corazón y manos. En menos de tres horas ya ha acumulado más de 29 mil "me gusta" y cientos de comentarios en los que la llenan de halagos y cumplidos.

Con esta foto una vez más Ludwika Paleta se consolida como una de las actrices más hermosas del espectáculo, pues a pesar de no llevar nada de maquillaje luce muy bella y hasta se quita años de encima.

SIGUE LEYENDO:

Ludwika Paleta: 5 FOTOS en las que se muestra al natural